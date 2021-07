Selon Gurman, le nouvel iPad mini 6 sortira cet automne avec l’iMac 32"

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir



La rédaction de Bloomberg a la chance d'avoir un employé souvent très bien informé : dans la dernière newsletter de Mark Gurman, on a le droit notamment à quelques nouvelles de certains produits à venir de la Pomme.

Le plus important concerne l'iPad Mini 6 et son nouveau design, qui serait toujours sur la bonne voie avec une sortie prévue pour cet automne. En parallèle, on apprend également que le nouvel iMac Silicon aurait bientôt le droit à une version plus grande.

Mark Gurman donne des nouvelles de l'iPad mini et de l'iMac avec écran plus grand

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le nouvel iPad mini devrait voir le jour cet automne. Selon l'homme, on assisterait à une petite refonte du design, pour un produit qui s'approcherait du dernier iPad Air 4, avec un nouveau processeur. Il le décrit comme « la plus grande refonte de l'histoire de ces dernières neufs années » de l'iPad mini.



Dans sa dernière version, Apple avait notamment ajouté un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d'autres améliorations et la prise en charge d'Apple Pencil.



Du côté de l'iMac Silicon, Apple travaillerait toujours sur une version avec un écran plus grand, avec un processeur M1X ou un processeur M2X. On parle d’un écran 32 pouces.



Source