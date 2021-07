Apple publie la Release Candidate de macOS Big Sur 11.5 pour les développeurs

Apple publie ce soir la Release Candidate d'iOS et d'iPadOS 14.6 (uniquement aux développeurs). Cette mise à jour est la dernière bêta avant le déploiement de la version finale à l'ensemble...

Apple a lancé aujourd'hui la cinquième bêta de sa prochaine mise à jour de macOS Monterey aux développeurs et testeurs publics. Cette nouvelle version arrive une...

C'est le nouveau terme utilisé dans le vocabulaire d'Apple, on ne parle plus de "Golden Master", mais de "Release Candidate". Si le mot change, le principe reste le même, il s'agit de la dernière...

Si vous ne connaissez pas la notion de Release Candidate de macOS Big Sur 11.5, on parle de la dernière mise à jour avant le déploiement à tous les utilisateurs. Cette dernière arrive une semaine pile après l'arrivée de la cinquième bêta du futur système d'exploitation, qui devrait donc très prochainement débarquer sur nos Macs. Selon les premiers éléments, peu de nouveautés à se mettre sous la main par rapport à la dernière bêta, puisqu'on parle uniquement d'améliorations de performances sous le capot et les corrections de bugs.

