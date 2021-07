Behind the Mac : une nouvelle publicité avec des artistes canadiens

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Bien que la Pomme et ses produits soient extrêmement populaires dans le monde entier, la firme n'hésite pas à dégainer ses propres publicités à la télévision et sur Internet. Au travers de ses vidéos "Behind the Mac", Apple met en avant ses dernières créations et ses outils dans différentes mises en situation.

Dans sa dernière vidéo publiée plus tôt dans la journée, la société met en avant le Canada et ses artistes dont Justin Bieber, Daniel Caesar et Shawn Mendes. Voici la vidéo :

Apple met en avant le Canada dans sa dernière vidéo

La vidéo « Made in Canada », qui fait partie de la campagne « Behind the Mac », a été publiée durant la nuit : dans cette dernière, et comme son nom le laisse présager, la firme à la Pomme met à l'honneur différents artistes canadiens.



Ainsi, durant les 30 secondes que dure la vidéo, on peut ainsi voir des auteurs-compositeurs et d'autres professionnels de l'industrie musicale utilisant des Mac, et plus particulièrement des MacBook. En plus d'y voir Justin Bieber, Daniel Caesar ou encore Shawn Mendes, on apprend que la Pomme a introduit une nouvelle page sur son site Web canadien pour la même campagne.