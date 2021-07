Forte augmentation des recherches Google pour un faux pass sanitaire

Le discours d'Emmanuel Macron hier soir a provoqué deux phénomènes, il y a eu une augmentation des prises de rendez-vous pour se faire vacciner sur des plateformes comme Doctolib, mais il y a eu aussi des recherches massives pour obtenir un faux pass sanitaire ou une attestation de vaccination.

Les recherches "faux vaccin" et "faux pass sanitaire" sont largement plus nombreuses

Faut-il se vacciner ? Pour certains Français, la réponse est une évidence, c'est nécessaire pour se protéger et réduire les chances de participer à la propagation du Covid-19.

Cependant, énormément de Français sont opposés à l'idée de s'injecter la première dose depuis le lancement de la campagne de vaccination !

Si Emmanuel Macron a décidé de ne pas forcer les plus récalcitrants à se faire vacciner, le Président de la République a décidé de mettre en place des mesures dissuasives qui ont déjà poussé de nombreux Français à abandonner leurs principes et convictions pour prendre rendez-vous avec leur médecin généraliste.



La plateforme de réservation Doctolib a informé il y a un peu plus d'une heure qu'entre hier 20h30 et aujourd'hui 16h, il y a eu 1,7 million de Français qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner.

Si cela peut s'apparenter à une victoire pour le gouvernement, un autre côté plus sombre et inquiétant est aussi apparu.

Les recherches Google pour obtenir un faux pass sanitaire ou une fausse attestation de vaccination ont littéralement explosé.

Le Twittos Theo Maret a observé de près les évolutions des recherches Google pour "faux vaccin", "faux pass sanitaire" et "faux test PCR", on remarque qu'après le discours du Président de la République, les Français se sont précipités sur le moteur de recherche numéro un pour trouver une solution alternative au vaccin afin de pouvoir continuer à vivre normalement.

Comment trouver un faux pass sanitaire ?

D'après une récente enquête de notre confrère Libération, il existe une multitude de solutions pour obtenir le précieux pass sanitaire sans se faire vacciner (ou même un faux test PCR).

Sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Snapchat ou encore Telegram, des comptes spécialisés dans ce domaine proposent de faux certificats avec vos données personnelles que vous aurez au préalable communiqués.



Les prix varient selon la personne avec qui vous discutez, les tarifs sont globalement assez coûteux puisque cela peut aller de 150€ jusqu'à 300€. Tout est organisé, avant la commande, des exemplaires de faux pass sanitaire sont montrés pour vous convaincre et des modifications peuvent avoir lieu après la commande livrée si des détails ne vont pas.

Pour ceux qui ne sont pas très internet, des techniques plus classiques existent comme se rapprocher de médecins ou de pharmaciens qui acceptent parfois de délivrer une attestation de vaccination sans vous avoir fait le vaccin.



L'autre technique (assez spectaculaire et bien pensé il faut l'avouer), c'est de contacter des homonymes sur Facebook. Si vous avez un nom courant en France comme "Jean Dupont" ou "Michelle Poirier", il y a des chances que vous trouvez très facilement quelqu'un qui peut vous prêter son QR Code en échange d'un paiement via PayPal ou autre. Cette technique s'est très largement répandue depuis plusieurs mois, bien sûr le plus dur reste de trouver quelqu'un qui sera coopératif et qui acceptera votre requête sans abuser au niveau du prix facturé.

Il faut savoir que lors d'un contrôle, cela est représenté comme une usurpation d'identité, c'est bien sûr sanctionnable aussi bien pour vous que pour la personne qui a accepté de vous prêter le QR Code de son pass sanitaire.