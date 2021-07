Baldur's Gate 3 est optimisé pour les Mac M1

Si vous cherchiez un bon jeu à faire tourner sur les puissants Mac M1, la liste est encore courte. Bien que tous les jeux du Mac App Store, 99% de l'App Store et ceux qui sont accessibles via Steam, Stadia et autres tournent sans problème grâce à l'émulation Rosetta 2, ils ne sont pas optimisés. Pour gagner 20 à 30% en performances, il faut un binaire spécifique et c'est ce que le studio Elverils propose enfin pour Baldur's Gate 3 sur Mac.



Baldur's Gate 3 exploite les nouveaux Mac M1

Baldur's Gate 3 exploite en effet la puce M1 que se partagent les MacBook Air 2020, MacBook Pro 2020, le Mac mini 2020 et l'iPad Pro 2021. Finie Rosetta, place à une exécution directe dans la bonne architecture, à savoir ARM en lieu et place du x86 d'Intel.



Baldur's Gate 3 on Mac M1 goes native! You still have an ability to play using Rosetta though for all Steam or GOG goodies! — Elverils LLC (@elverils) July 15, 2021

La page du patch 5 de Baldur's Gate III liste toutes les nouveautés, mais aussi :

Les utilisateurs jouant à BG3 sur une machine M1 ont désormais la possibilité d'exécuter le jeu avec des performances supérieures via ARM64. Attention, ARM64 n'est pas encore supporté par Steam. L'intégration Steam et les sauvegardes croisées ne sont actuellement disponibles que via Rosetta.

Vous l'aurez compris, il y a un hic. Comme nous vous l'expliquions récemment, Steam n'est pas encore à l'heure Apple Silicon, comprenez que le service ne favorise pas les jeux optimisés pour les Mac M1. Du coup, les développeurs de BD3 précisent que les sauvegardes croisées entre les différents appareils ne seront accessibles que via la version émulée. Dommage de la part de Valve, mais le jeu est à la fois disponible sur Steam et GOG. On l'attend encore sur le Mac App Store.

Notre avis sur Baldur's Gate 3

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Baldur's Gate 3 est la suite des deux premiers opus considérés comme des chefs-d’œuvre. Le nouveau titre va plus loin notamment grâce au moteur Divinity Engine qui fait des merveilles, ce qui permet d'avoir un monde ultra réactif, rejouable grâce à un contenu conséquent et dynamique, des combats stratégiques toujours plus réalistes au tour par tour, le tout avec une pointe d'humour et un scénario soigné.



Rappelons que les deux premiers titres sont aussi jouables sur iPad.