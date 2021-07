Apple publie la version finale de macOS 11.5

Medhi Naitmazi

Apple a publié ce soir macOS 11.5, la cinquième mise à jour majeure du système d'exploitation ‌macOS Big Sur‌ qui a été lancée en novembre 2020. MacOS Big Sur 11.5 arrive deux mois après la sortie de macOS Big Sur 11.4, mais les nouveautés sont bien moins importantes.



Du mieux pour Podcasts dans macOS 11.5

La nouvelle mise à jour ‌‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌‌ 11.5 peut être téléchargée gratuitement sur tous les Mac compatible à l'aide de la section "Mise à jour logicielle" des "Préférences Système".



‌macOS Big Sur‌ est une mise à jour mineure se concentrant sur les petits changements et les corrections de bugs. Selon les notes de publication d'Apple, la mise à jour améliore l'application Podcasts en ajustant l'onglet "Bibliothèque" afin qu'il affiche toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies selon les cas.



Le nouveau firmware résout également un problème qui pourrait empêcher Apple Music de mettre à jour le nombre de lectures ou la dernière date de lecture dans la bibliothèque, et il corrige un bogue qui empêchait les cartes à puce de fonctionner lors de la connexion aux Mac M1.



‌MacOS Big Sur‌ 11.5 sera probablement l'une des dernières mises à jour du système d'exploitation ‌macOS Big Sur‌ puisqu'Apple porte son attention sur macOS 12 Monterey, qui devrait sortir cet automne. Et cette future version comporte plus de 180 nouveautés.