L'iPhone 13 aura bien 1 To de stockage selon les analystes

Il y a 1 heure (Màj il y a 36 min)

Julien Russo

1 To ou pas 1 To de stockage sur la prochaine génération d'iPhone ? Depuis plusieurs mois, les différentes rumeurs se contredisent à ce sujet. Selon les analystes du cabinet Wedbush, on peut être sûr à 100% qu'Apple va proposer le stockage 1 To sur les quatre modèles d'iPhone 13 (mini, normal, Pro et Pro Max).

Il s'agira du plus grand stockage sur un iPhone depuis sa création

Avec le téléchargement des playlists Apple Music, les jeux sur l'App Store, les saisons complètes téléchargés sur Netflix, les nombreuses vidéos en 4K... L'utilisation du stockage sur nos iPhone a complètement changé, essentiellement parce que nos habitudes ont évoluées.

Pour les iPhone 13, Apple aurait décidé de franchir un nouveau cap en proposant un stockage de 1 To, jusqu'ici le stockage maximal était de 512 Go.

Selon un rapport de Wedbush (qui vient contredire un récent de Trendforce), il ne fait aucun doute qu'Apple a conscience que la demande de ses clients se fait de plus en plus vers des stockages plus élevés et qu'il ne faut pas que la limite de stockage maximale soit trop basse, surtout que l'utilisateur ne peut pas augmenter son stockage via une carte SD comme sur les smartphones sous Android.

Wedbush a déclaré aujourd'hui que les vérifications de la chaîne d'approvisionnement suggèrent que la gamme d'iPhone de prochaine génération, familièrement appelée iPhone 13, comprendra une option de stockage haut de gamme de 1 To pour la première fois. Du point de vue des spécifications, nous avons une confiance accrue que l'iPhone 13 aura une option de stockage de 1 téraoctet, soit le double de la capacité de stockage Pro la plus élevée aujourd'hui (512 Go) et comprendra également un certain nombre d'améliorations avec Lidar sur tous les modèles d'iPhone 13.

Du côté de TrendForce, Apple ne proposera pas d'option de stockage de 1 To, cela n'a pas du tout été envisagé par la direction de l'Apple Park. On affirme même que les stockages actuels des iPhone 12 seront repris avec les iPhone 13.



Autre information intéressante dans le rapport des analystes de Wedbush, ils estiment que le lancement des nouveaux iPhone aura lieu au cours de la troisième semaine du mois de septembre, il n'y a pas pour l'instant de date précise. Apple aurait appris de ses erreurs avec le lancement des iPhone 12 et les retards liés à la crise sanitaire.



