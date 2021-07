Apple détaille la reconnaissance des personnes dans Photos sous iOS 15

Medhi Naitmazi

Parmi les 250 nouveautés apportées par iOS 15, Apple liste notamment "l'amélioration de la reconnaissance des individus" comme l'une des nouvelles fonctionnalités de l’application Photos. Et dans un billet de blog sur l'apprentissage automatique partagé cette semaine, la firme à la pomme nous donne plus d'informations sur ce que cela signifie exactement.

Une leçon sur le machine learning par Apple

Apple affirme que les améliorations apportées à l'apprentissage automatique en local sur l'appareil ont conduit à une bien meilleure reconnaissance des personnes. L'application Photos sous iOS 15 est capable de détecter les personnes dans des poses extrêmes, les personnes portant des accessoires et les personnes ayant des visages occultés.

Pour ce faire, Apple utilise une combinaison de visages et de hauts du corps pour pouvoir reconnaître des personnes dont le visage n'est pas visible. Le blog d'apprentissage automatique d'Apple indique que la nouvelle fonctionnalité améliore l'expérience Photos en identifiant les personnes dans des situations où c'était auparavant impossible.

L’article d'Apple sur la reconnaissance des personnes sur les photos grâce à l'apprentissage automatique sur l'appareil va beaucoup plus en détail sur la façon dont Apple utilise l'apprentissage automatique pour identifier les personnes tout en protégeant la vie privée des utilisateurs, et il vaut la peine d'être lu pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement interne du machine learning. Vous y trouverez des schémas, des formules et de nombreux détails sur la façon dont le système ingère les données, analyse les similitudes et retranscrit les résultats. Attention, tout est en anglais et nécessite un minimum de connaissance dans le domaine.