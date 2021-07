Facebook envisage d'intégrer Apple Health sur Oculus

On ne présente plus les casques de réalité virtuelle Oculus tant ces derniers sont devenus une référence dans le milieu. À tel point que Facebook lui-même a racheté la firme en 2014 pour la somme de 2 milliards de dollars.



Ces derniers continuent d'améliorer les produits existants, et il semblerait qu'une potentielle future mise à jour permette d'accueillir Apple Health aux séances d'entraînement.

Les casques Oculus pourraient accueillir Apple Health

Selon nos confrères de Bloomberg, Facebook, propriétaire d'Oculus, songerait à permettre à ses casques de réalité virtuelle Oculus de transmettre les données relatives aux séances d'entraînement à l'application Apple Health.



Car oui, l'application Oculus pour iPhone contiendrait un code qui permettrait aux séances d'entraînement effectuées avec le casque Oculus d'être envoyés vers l'application Santé de la Pomme. Une rumeur qui n'est pourtant pas certaine : rien n'indique que Facebook ira au bout de la démarche.



