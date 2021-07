Facebook annonce 29 milliards de revenus sur T2 2021 (+56%)

Facebook a annoncé hier soir ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 avec 29 milliards de dollars de revenus, ce qui représente une augmentation de 56 % d'une année sur l'autre. Avec une croissance plus rapide qu'Apple et Microsoft au cours de la même période, il semble que Facebook n'ait pas été affecté par les changements de confidentialité introduits avec iOS 14.5, en tout cas pour l'instant.



Facebook voit son bénéfice doubler

Plus impressionnant que le chiffre d'affaires total de Facebook, le bénéfice a augmenté de 101 % pour atteindre 10,4 milliards de dollars. La société a signalé que le nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook, Instagram et WhatsApp a augmenté de 12 % par rapport à l'année dernière, avec désormais 2,76 milliards de personnes actives quotidiennement sur les trois applications.



Mark Zuckerberg, fondateur et chef de la direction de Facebook, a déclaré :

Nous avons connu un trimestre solide alors que nous continuons d'aider les entreprises à croître et les gens à rester connectés. Je suis ravi de voir nos grandes initiatives autour des créateurs et de la communauté, du commerce et de la construction de la prochaine plate-forme informatique se réunir pour commencer à donner vie à la vision du métavers.

Comme vous le savez peut-être, le principal chiffre d'affaires de Facebook provient de la publicité, et l'entreprise a connu une croissance de 47 % d'une année sur l'autre dans ce segment. Une petite surprise puisque pendant les trois mois en question, Apple a mis en place d'importants changements suites aux directives de confidentialité d'iOS 14 évoquées il y a bientôt un an. Apple exige maintenant que les développeurs demandent aux utilisateurs s'ils veulent ou non être suivis par des applications tierces.

Facebook a pris position contre les décisions d'Apple depuis l'introduction d'iOS 14.5, mais la société n'a pas encore été touchée par ces changements. Cependant, cela ne signifie pas que Facebook ne s'inquiète pas de ce qui va suivre. David Wehner, directeur financier de Facebook, a mentionné pendant l'échange avec les investisseurs que la société s'attendait à un impact plus important sur les revenus au troisième trimestre en raison de "changements réglementaires et de plate-forme, notamment les récentes mises à jour iOS".

Bien sûr, cela est dû au fait que plus d'utilisateurs choisissent de ne pas être suivis par les applications lorsqu'ils mettent à jour leurs appareils vers les dernières versions du système d'exploitation. Une étude récente a montré qu'environ 4% des utilisateurs américains ont accepté le suivi dans les applications tierces.

Vous pouvez lire le rapport complet sur les revenus de Facebook pour le second exercice de 2021 sur le site des relations avec les investisseurs Facebook.

