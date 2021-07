Nanogram Messenger for Watch : la version de Telegram sur l'Apple Watch

L'application Telegram existe depuis longtemps sur watchOS, cependant l'entreprise semble accorder peu d'importance à cette version de son app, puisqu'on constate peu de modifications et nouveautés depuis quelques années. Le développeur Kosta Eleftheriou derrière l'app FlickType a décidé de réagir en proposant une réelle alternative avec une interface bien plus innovante et moderne !

Nanogram Messenger for Watch

Utilisateur de Telegram ? Vous allez probablement craquer pour cette application si vous avez une Apple Watch !

Nanogram Messenger for Watch est officiellement disponible depuis le 21 juillet, l'application met en avant une meilleure expérience, une interface plus agréable à utiliser et surtout des fonctionnalités bien plus complètes.



Le plus gros atout pour cette nouvelle app, c'est que contrairement à la version officielle de Telegram sur watchOS, vous retrouvez ici une application qui fonctionne nativement, si vous avez une Apple Watch GPS + Cellulaire, vous pourrez vous séparer de votre iPhone et continuer à consulter/envoyer vos messages depuis l'Apple Watch. Un atout qu'on ne retrouve pas sur l'application développée par Telegram.

Kosta Eleftheriou explique que son application est capable d'afficher, d'envoyer et de recevoir des messages via la plateforme Telegram. La totalité de ces fonctionnalités peut s'effectuer sans que votre iPhone soit connecté à votre Apple Watch, on peut donc remercier le développeur pour avoir cassé le lien iPhone + Apple Watch qui n'était pas utile !

Et la vie privée dans tout ça ?

On pourrait se dire qu'en ne passant pas par l'application officielle de Telegram, les messages risquent d'être interceptés et que la sécurité pourrait être compromise. Finalement, ce n'est pas du tout le cas !

Eleftheriou assure que son application a été développée en intégrant le SDK officiel de Telegram, résultat, il n'y a aucun intermédiaire, l'envoi et la réception des messages se réaliseront comme si vous étiez sur l'application Telegram officielle.

L'application est disponible dès maintenant et gratuitement sur l'App Store, vous devez avoir un iPhone sous iOS 13 ou une version supérieure pour pouvoir la télécharger, ainsi qu'une Apple Watch Series 3 (ou modèle supérieur) avec watchOS 7 minimum. Pour le moment, seul l'anglais est pris en charge dans l'application, mais il n'est pas à exclure l'arrivée de nouvelles langues dans un avenir proche.

