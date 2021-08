Starlink le FAI d'Elon Musk est proche d'atteindre les 100 000 abonnés

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

L'internet haut débit à faible latence pour tous par le satellite, voici la promesse de l'opérateur Starlink d'Elon Musk. Alors que la Fibre Optique est encore loin d'être disponible pour tout le monde, surtout à la campagne, Starlink est probablement l'une des meilleures alternatives pour obtenir des débits plus intéressants qu'en ADSL.

Bientôt les 100 000 abonnés

On aurait pu penser que le prix de l'abonnement à 99 euros par mois et le kit de connexion facturé 499 euros étaient deux motifs qui pourraient calmer les envies des consommateurs, mais finalement, ce n'est pas le cas.

Les abonnés qui rejoignent le programme de bêta de Starlink sont de plus en plus nombreux.



Selon les dernières données, Starlink aurait actuellement environ 1,5 million de précommandes avec un versement d'acompte depuis son lancement. Le FAI répond progressivement aux demandes puisque le nombre d'abonnés dont l'offre est activé augmente de manière impressionnante.

En effet, 40 jours après sa disponibilité, Starlink annonçait 90 000 abonnés à son service, cette statistique pourrait évoluer sous peu puisque les 100 000 fidèles sont attendus pour dans 2 semaines environ.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre le FAI d'Elon Musk, sachez que les débits sont très loin de la Fibre Optique, mais bien supérieure à de l'ADSL ou même de la VDSL2.

On constate chez les premiers clients aux États-Unis que les débits descendants sont aux alentours des 150 Mbit/s (avec des pics jusqu'à 170-180 parfois), le débit peut fluctuer en fonction des conditions climatiques, plus le temps est bon, plus le débit sera optimal, dès qu'il y a de l'orage ou de la pluie, le débit peut facilement chuter entre 100 et 120 Mbit/s.



En ce qui concerne le temps de latence, Elon Musk a tenu sa promesse, les abonnés sont à environ 25-30 ms, ce qui est largement suffisant pour jouer convenablement ou suivre une conversation vidéo dans le cadre de télétravail.

Starlink a de grandes ambitions, d'ici 2022, Elon Musk souhaite atteindre les 500 000 utilisateurs, ce qui n'est pas impossible puisque les précommandes sont là, il suffit juste de répondre à la demande toujours plus grande.

Et qui dit plus de clients, dit forcément plus de satellites, selon Musk, Starlink pourrait avoir jusqu'à 42 000 satellites avant 2028.

Les détails à savoir sur Starlink