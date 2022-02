Starlink : selon Elon Musk, le service est actif au dessus de l'Ukraine

Sauf si vous vivez dans une grotte, auquel cas vous ne devriez pas être en mesure de lire cet article, vous êtes au courant du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le pays de Vladimir Poutine a, depuis quelques jours, franchi un point de non-retour en envahissant le pays et en attaquant plusieurs points stratégiques dans le but de récupérer l'Ukraine.

Des heures sombres qui mettent le monde en émoi et donc plusieurs grands dirigeants essayent de stopper grâce à certaines actions. Un des responsables ukrainiens a notamment interpellé Elon Musk sur Twitter pour lui demander de mettre en place le service Starlink dans le pays.



Le CEO de Tesla a confirmé le déploiement du service internet par satellite, ainsi que l'arrivée prochaine d'une cinquantaine de satellites.

L'internet haut débit par satellite grâce à Elon Musk

Si vous ne savez pas ce qu'est Starlink, on parle d'un système fourni par SpaceX permettant un accès internet fixe via satellite aux français. Après cette autorisation, la société va avoir le droit d'emprunter certaines bandes de fréquences pour opérer sur le territoire. Bien évidemment, avant d'accueillir ce nouvel "opérateur" les autorités ont veillées à ce que son entrée ne pose pas de soucis techniques aux autres comme un engorgement de la bande de fréquence.

@elonmusk , while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022