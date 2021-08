L'iMac M1 de 24 pouces apparait en reconditionné sur l'Apple Store UK

Il y a 55 min

Julien Russo

Nous n'avons pas tous les moyens de dépenser dans un nouvel iMac ou même l'envie de mettre autant d'argent dans un ordinateur. À cette clientèle, Apple répond par le reconditionnement, des produits avec un joli rabais et l'assurance de leur fonctionnement par une garantie, une remise à neuf et des contrôles très stricts.

Première apparition de l'iMac M1 reconditionné au Royaume-Uni

Seulement 4 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à l'iMac M1 pour être proposé dans la catégorie "reconditionnement" sur l'Apple Store en ligne. L'iMac de dernière génération a été aperçu par 9to5mac, il est proposé uniquement dans la finition rose, probablement celle qui a connu le plus de retour et celle qui rencontre le moins de succès dans les ventes.



La configuration que propose Apple en reconditionnement est un processeur de 8 coeurs, d'un GPU de 7 coeurs ainsi que d'un SSD de 256 Go. Normalement commercialisés au prix de 1249£, les clients intéressés peuvent obtenir l'iMac M1 rose au prix inédit de 1059£ (soit 190£ d'économie), un tarif exclusif qu'on ne retrouve nul par ailleurs pour l'instant, même chez les revendeurs les plus connus pour brader les produits.

Les appareils mis à disposition en reconditionnement viennent essentiellement des rétractations d'achats en neuf, des retours pour mécontentement ou encore des réparations.

Le reconditionnement sur l'Apple Store en ligne a un énorme désavantage, c'est le choix. Les consommateurs ont un choix très restreint dans les produits, les nouvelles arrivées se font en fonction des stocks de retour ou de réparations. Si aucun modèle ne vous intéresse, revenez quelques jours plus tard et vous trouverez probablement votre bonheur. Parfois, il faut beaucoup de patience et faire des sacrifices sur la configuration parfaite à vos yeux en échange d'une belle réduction sur le prix.

Les garanties du reconditionnement avec Apple

L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur.



Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires. On peut le dire... C'est du reconditionnement très haut de gamme !

Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuit.

Difficile de faire mieux.