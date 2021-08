Wedbush confirme 1 To de stockage sur l'iPhone 13 Pro

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Nous l'avions déjà entendu à plusieurs reprises, Apple devrait lancer l'iPhone 13 au cours de la troisième semaine de septembre avec une option de stockage interne de 1 To sur les modèles Pro haut de gamme. C'est ce que confirme l'analyste de Wedbush, Daniel Ives, dans une note aux investisseurs.

150 millions d'iPhone vendus d'ici la fin de l'année ?

Selon Ives, Apple va produire entre 130 et 150 millions d'iPhone, l'iPhone 13 représentant 35 % à 45 % des ventes au troisième trimestre. Du point de vue du timing, le lancement de l'iPhone 13 serait bien prévu pour la troisième semaine de septembre, ce qui confirme notre supposition d'un keynote le 14 septembre avec une mise en vente la semaine suivante.



Alors que la série iPhone 12 a été annoncée en octobre de l'année dernière, probablement en raison de retards liés à la pandémie, Apple aurait réussi à revenir à un calendrier plus conventionnel pour la série ‌iPhone 13‌.

L'option 1 To de stockage sur l'iPhone 13 Pro

Depuis le mois de mars, Ives affirme que la gamme ‌iPhone 13 Pro‌ comprendra des options de stockage de 1 To, ce qu'il confirme dans son dernier rapport. Une capacité de 1 To serait le double de l'offre actuelle de 512 Go que l'on trouve sur l'iPhone 12‌ Pro et 12 Pro Max.

L'appareil photo (encore) amélioré

Apple va intégrer plusieurs améliorations sur les ‌iPhone 13‌ Pro, dont une partie destinées aux vidéastes professionnels, selon Mark Gurman de Bloomberg. Les prochains iPhones comprendront une version vidéo du mode Portrait de l'iPhone, qui permettra aux gens de capturer des vidéos qui se concentrent sur une personne, en floutant l'arrière-plan. En interne, Apple appelle cette "vidéo cinématique".



Apple prévoit également d'ajouter une option pour enregistrer dans un format vidéo ProRes de meilleure qualité. Les vidéos ProRes sont conçues pour les éditeurs vidéo professionnels et donneront lieu à des fichiers de grande taille avec des options de résolution HD et 4K. Avec l'iPhone 12 Pro, Apple a ajouté ProRAW et ProRes est l'équivalent vidéo. Il devrait s'agir d'une fonctionnalité limitée aux modèles ‌iPhone 13‌ Pro.



Sur la partie matérielle, outre un agrandissement des capteurs, on devrait trouver un nouvel objectif Ultra Wide amélioré, Apple passant d'un objectif à 5 éléments à un objectif à 6 éléments, ainsi qu'un autofocus, ce qui serait une mise à niveau par rapport à la distance focale fixe.

Le Lidar pour tous

Enfin, il persiste et signe sur le Lidar qui, selon lui, serait bien disponibles sur tous les modèles d'iPhone 13‌‌, allant du ‌‌iPhone 13‌‌ mini le plus bas de gamme au ‌‌iPhone 13‌‌ Pro Max, permettant des expériences AR plus réalistes et une mise au point automatique améliorée dans les scènes basses lumières.



Tout ce qu'il faut savoir se trouve dans notre dossier sur l'iPhone 13.