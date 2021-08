Apple travaille sur des iPad avec un châssis en titane

Alban Martin

Apple envisage de fabriquer ses prochains châssis d'iPad avec un alliage de titane, remplaçant le métal à base d'aluminium utilisé dans les modèles actuels, et ce, depuis les débuts de la tablette en 2010. Ce serait donc le troisième produit à profiter du titane avec l'Apple Watch et l'Apple Card.

Après l'iPhone en 2022, l'iPad pourrait passer au titane

L'information nous provient encore une fois de DigitTimes qui est souvent proche des lignes de production. Dans un rapport couvrant la production du prochain iPad 9, qui comprendrait une application PVD (dépôt physique en phase vapeur) pour améliorer la résistance aux rayures des appareils, nos confrères révèlent qu'Apple envisage également d'équiper les iPad d'un châssis métallique à base de titane, mais les coûts élevés ne permettent pas de sortir ce type de produit actuellement.

L'Apple Watch 5 en titane

Cette affirmation fait suite à un rapport similaire du mois dernier suggérant que les iPhone haut de gamme de 2022 passeront d'un boîtier en aluminium et en acier inoxydable à un châssis en titane, en raison de la résistance et de la durabilité de ce dernier.



Les rumeurs ont été en partie accréditées par les récentes enquêtes d'Apple sur la viabilité des boîtiers en titane pour ses produits, qui incluent des brevets liés à l'utilisation de titane traité avec des propriétés uniques pour les futurs MacBook, iPad et iPhone.



Comparé à l'acier inoxydable, le titane a une dureté relativement élevée qui le rend plus résistant aux rayures, et sa rigidité le rend suffisamment durable pour résister à la flexion.

Cependant, la résistance du titane le rend également difficile à graver, c'est pourquoi Apple a développé un processus de sablage, de gravure et chimique qui peut donner aux boîtiers en titane une finition de surface très brillante pour un aspect plus attrayant. Apple a également étudié l'utilisation de revêtements de surface en oxyde mince qui peuvent réduire l'apparition des traces de doigts.



Si les derniers rapports sont exacts, ce serait la première fois qu'Apple utiliserait du titane dans les iPhones‌ et les iPads. La société a utilisé le titane comme matériau de boîtier en option dans les récents modèles d'Apple Watch, ainsi que sur l'Apple Card physique. On peut facilement imaginer que le premier modèle à en profiter sera l'iPad Pro pour les tablettes et l'iPhone Pro pour les smartphones.