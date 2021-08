Analyse : les expéditions d'iPad au T2 2021 ont augmenté de 73% en Europe occidentale

La particularité des produits Apple par rapport à ceux des concurrents, c'est qu'ils ont le don de rester populaires et attractifs, même pour une ancienne génération. Selon le cabinet d'analyse Canalys, l'iPad d'Apple a réussi à exploser les ventes au second trimestre de 2021, les expéditions ont augmenté de 73% en Europe occidentale comparée au T2 2020.

L'iPad en très grande forme

Apple maîtrise à la perfection le marché des tablettes, l'entreprise sait précisément quoi apporter pour attirer toujours plus de consommateurs. La technique est souvent la même : une puissance supérieure à la concurrence et des prix pour tous les budgets.

Avec l'apparition des iPad Pro avec la puce M1, Canalys a remarqué une forte augmentation des expéditions de la gamme iPad, le cabinet explique avoir observé une croissance de 73% dans les expéditions d'iPad vers l'Europe occidentale. Les revendeurs ont énormément sollicité la firme de Cupertino dans le réapprovisionnement des stocks et les clients ont été nombreux à passer commande sur l'Apple Store en ligne.



Attention tout de même, cette augmentation d'expédition se compare à un second trimestre de 2020 en pleine pandémie où énormément de pays étaient en confinement avec les magasins temporairement fermés.

Le rapport d'analyse explique que beaucoup de consommateurs dans le monde privilégient aujourd'hui l'achat d'une tablette plutôt qu'un ordinateur. Un choix moins coûteux et qui permet parfois une meilleure interaction :

Les livraisons de tablettes en Europe occidentale ont augmenté de 18 %, avec 7,9 millions d'unités expédiées. "Les tablettes ne sont plus seulement des appareils de divertissement, mais sont apparues comme des alternatives moins coûteuses aux PC pour le travail et l'apprentissage à distance, et sont particulièrement populaires parmi les étudiants ayant des besoins de base", a déclaré Pham. Le marché des tablettes en Europe occidentale a longtemps été dominé par Apple, dont les livraisons ont augmenté de 73 % au deuxième trimestre 2021. La dernière version de l'iPad Pro d'Apple, équipée du moteur M1, a été chaleureusement accueillie en Europe occidentale.

Cette belle performance permet à Apple de conserver sa première place de meilleur vendeur de tablettes en Europe occidentale. La firme de Cupertino possède une part de marché de 36% (+73%), derrière on retrouve Lenovo avec 20% (+87%), Samsung avec 18% (-24%), Huawei avec 8% (-38%) et Amazon avec seulement 6% de part de marché (-15%).

La plus belle performance revient donc à Lenovo qui a vu ses ventes décollées comparer au T2 2020, mais cette croissance n'est toujours pas suffisante pour dépasser Apple !