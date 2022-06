Les expéditions des écouteurs Beats ont augmenté de 553% au T1 2022

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Le rachat de la marque Beats by Dre figure probablement comme l'une des meilleures idées qu'a pu avoir Tim Cook et le reste de l'équipe de direction d'Apple. Le géant californien qui a déboursé 3 milliards de dollars a déjà largement rentabilisé l'acquisition. Les produits Beats se vendent très bien et c'est ce que démontre une fois de plus un rapport très détaillé du cabinet Canalys.

Les ventes sont en hausse

Après une longue étude sur les expéditions d'écouteurs sans fil au cours du premier trimestre de 2022, le cabinet d'analyse Canalys s'est rendu compte que les AirPods et les écouteurs Beats ont connu une belle croissance.



En effet, les expéditions d'AirPods ont augmenté de 3% comparé au premier trimestre de 2021, cela peut s'expliquer par les AirPods de troisième génération qui viennent de sortir récemment. Au total, on compte 19,3 millions d'AirPods expédiés en seulement 3 mois, impressionnant !

Toutefois, la progression la plus épatante se trouve du côté de Beats, les écouteurs sans fil (Beats Fit Pro, Powerbeats Pro et Beats Studio Buds) ont vu une croissance de leurs expéditions de 553%, ce qui fait atteindre les écouteurs à 2,4 millions d'unités expédiées, ce qui n'est pas énorme comparée aux AirPods.

Selon Canalys, les performances Beats ont été stimulées par la popularité des Studio Buds et des Fit Pro, Apple s'adresse aux clients sportifs et ça fonctionne à la perfection.



Comme vous pouvez le découvrir dans le tableau ci-dessous, au T1 2022, c'est encore Apple qui a été le leader du marché des écouteurs sans fil, malgré des promotions très agressives chez les concurrents (notamment les fabricants chinois), personne n'arrive à détrôner Apple !

Le classement du T1 2022

Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.