T1 2022 : les expéditions de Mac sont en hausse

Que ce soit sur le marché des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs, les cabinets d'analyses observent de près les expéditions des grandes entreprises toute l'année. Le premier trimestre est en général une période assez calme pour Apple et l'ensemble de ses concurrents. Heureusement, la firme de Cupertino a tout de même constaté une belle progression dans les expéditions de ses Mac, une tendance aussi ressentie chez les principaux vendeurs de PC.

Les expéditions de Mac en croissance

Selon un récent rapport de Gartner, Apple réussit à augmenter son volume d'expédition de Mac au premier trimestre de 2022 comparé à celui de 2021. D'après les estimations, le géant californien a expédié environ 7 millions de Mac contre 6,44 millions pour les trois premiers mois de l'année dernière.

Même si la performance n'est pas impressionnante, cela montre quand même qu'Apple a réussi à convaincre des clients à renouveler leur Mac ou même d'attirer des utilisateurs de PC sous Windows/Linux.



Pour Gartner, il ne fait aucun doute que si les expéditions de Mac ont augmenté, c'est grâce aux nouvelles puces M1 et aux récents modèles de Mac qui ont été commercialisés avant les fêtes de fin d'année (et même après avec le Mac Studio) :

Apple a poursuivi son élan pour commencer cette année, mené par la popularité des appareils Mac basés sur M1. Au premier trimestre, Apple a introduit Mac Studio, un modèle de bureau haut de gamme basé sur M1, générant les ventes parmi les utilisateurs de PC qui ont besoin d'une puissance de traitement élevée.

Même si cela reste une progression pour Apple, le géant californien se retrouve très loin de Dell avec 13,7 millions de PC expédiés (+5%), HP avec 15,8 millions (-17,8%) et Lenovo avec ses 18,2 millions de PC expédiés (12,6%).

L'autre entreprise à s'en sortir à la perfection sur ce trimestre, c'est ASUS qui arrive à écouler 5,5 millions de PC (soit une augmentation de 20,6%).



Sans surprise, Apple continue d'être impacté à cause de son absence dans l'entrée de gamme et le milieu de gamme, l'entreprise préfère conserver une position exclusive de "haut de gamme" pour ses Mac. Apple continue de considérer qu'un client au budget plus serré doit se rapprocher d'une expérience iPad, plutôt que Mac.

Selon Gartner, T1 2022 a été compliqué pour HP, Lenovo, Acer et les autres constructeurs, essentiellement à cause de la perte du marché russe et ukrainien.