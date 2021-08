Les coques "iPhone 13" confirment la petite encoche et le gros bloc photo

Alban Martin

L'iPhone 13 n'est plus qu'à trois semaines environ de sa présentation. Alors que les nouveautés devraient être peu nombreuses, Apple prévoit encore une fois d'améliorer les capacités photos de sa gamme de téléphones. Ainsi, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max vont se voir octroyer des capteurs plus imposants, ce qui est confirmé par un schéma détaillé en fuite sur Internet. Par la même occasion, on constate une réduction de l'encoche en haut de l'écran.

Le bloc photo des iPhone 13 s'agrandit

Basés sur les schémas publiés par DuanRui, le blog SvetApple s'est associé à la marque d'accessoires Innocent Store pour proposer des clichés montrant les futures coques de protection des iPhone 13. On peut observer une augmentation sensible de la taille de la découpe arrière pour le bloc photo.

Sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, les deux modèles milieu de gamme, le double appareil photo arrière sera désormais dans un module de 3,9 cm de diagonale, contre 3,7 cm sur les iPhone 12 et iPhone 12 mini. Mais l'écart est encore plus important sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, les deux smartphones passeront en effet à 4,5 cm, contre 3,98 cm sur l'iPhone 12 Pro Max. Le nouveau capteur ultra-grand angle avec autofocus est la principale raison de ce changement.

L'encoche des iPhone 13 se réduit

Toujours basé sur les schémas à destination des accessoiristes, Innocent Store confirme également la réduction de l'encoche. La "notch" qui n'a pas évoluée depuis l'iPhone X en 2017, est sur le point de diminuer. C'est surtout la largeur de cette dernière qui a été rabotée par Apple en diminuant les composants à l'intérieur et en déplaçant le haut-parleur tout en haut.

L'encoche des iPhone 13 ne mesure plus que 2,57 cm de large, contre 3,45 cm pour les iPhone 12. Mais sa hauteur ne varie pas et reste à 0,89 cm, quelque soit l'iPhone 13.

Des iPhone 13 plus épais

Enfin, SvetApple assure que les nouveaux iPhone 2021 vont être plus épais. Les mesures établissent que les châssis ajoutent 0,2 mm d'épaisseur, certainement à cause des batteries plus imposantes prévues par Apple pour améliorer l'autonomie. Un mal pour un bien, surtout pour l'iPhone 13 mini qui pourrait enrayer le principal grief émis à l'encontre de l'actuel iPhone 12 Mini.



Reste à patienter encore quelques jours avant de découvrir les quatre iPhone 13 lors du keynote de septembre à venir. On s'attend à avoir le même design, de nouveaux coloris, une puce A15 et un écran OLED LPTO jusqu'à 120 Hz sur les modèles "Pro".