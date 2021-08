Xiaomi signe le clap de fin de sa marque Mi

C'est la fin d'une ère pour Xiaomi qui, après 10 grandes années, vient d'annoncer le clap de fin de sa marque Mi pour ses futurs produits. En effet, désormais, la firme chinoise utilisera son nom d'entreprise suivi d'un nom de code.

Cette annonce survient quelques semaines après l'introduction de son nouveau smartphone avec caméra avant sous l'écran, le Mix 4.

Xiaomi abandonne la marque Mi pour ses prochains produits

Il faut dire que les premiers indices étaient là : quelques semaines auparavant, la firme chinoise levait le voile sur son nouveau smartphone avec sa caméra pour les selfies cachée sous l'écran, le Mix 4. Pas de trace de l'éternel Mi, dont la disparition vient d'être confirmé par l'un des représentants de l'entreprise à nos confrères du site web XDA Developers.



Après 10 ans de bons et loyaux services, Mi se fera sobrement remplacer par Xiaomi : à l'époque, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, indiquait que Mi faisait référence à “Mission Impossible” et “Internet Mobile”. Un nom qui, bien que présent sur les nombreux produits de la firme, ne devrait pas manquer aux aficionados de Xiaomi.



En décembre prochain, alors qu'on attendait le Xiaomi Mi 12 (avec le Snapdragon 898 de Qualcomm et une charge rapide 200W), on devrait assister à la présentation du Xiaomi 12.



