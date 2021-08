iCloud+ : les emails personnalisés sont disponibles en bêta (tuto)

L'une des fonctionnalités annoncées par Apple lors de la keynote de la WWDC21 avec iCloud+ était la possibilité de personnaliser les domaines de messagerie. Deux mois après la première bêta d'iOS 15, vous pouvez maintenant le faire sur le site d'iCloud.

Depuis ce matin, les abonnés iCloud n'ont qu'à entrer sur le site iCloud bêta pour créer un domaine personnalisé. Voici comment ça marche.

Pour mémoire, iCloud+ va permettre d'avoir un VPN, des emails iCloud personnalisés et plus encore comme des emails temporaires. Par exemple, voici ce que l'entreprise dit à propos des domaines de messagerie personnalisés sur sa page iOS 15 :

Personnalisez votre adresse Mail iCloud avec un nom de domaine personnalisé et invitez les membres de votre famille à utiliser le même domaine avec leurs comptes iCloud Mail.

La prise en charge des domaines de messagerie personnalisés dans iCloud+ est un ajout notable pour iCloud, et elle rejoint enfin les possibilités offertes par Google Workspace et Microsoft 365. Cela signifie que les entreprises et les familles technophiles peuvent contrôler leur image de marque en ligne tout en profitant des avantages d'une solution de messagerie hébergée.

Non seulement cela, mais iCloud+ apporte également :

Le Relais Privé est la nouvelle fonctionnalité en tête d'affiche d'iCloud+. Grâce au relais privé, tout le trafic quittant votre appareil est crypté et envoyé via deux relais distincts. Apple affirme que personne, pas même Apple, ne peut accéder à ces données ou les consulter. Cette fonctionnalité ressemble un peu à un VPN Apple.

Hide My Email est une nouvelle fonctionnalité intégrée à Mail, Safari et à d'autres services et elle vous permet de randomiser des e-mails uniques qui sont transférés vers votre compte principal. Cela signifie que vous pouvez cacher votre courrier électronique aux services pour une confidentialité accrue.

iCloud+ inclut également des caméras vidéo sécurisées HomeKit illimitées. Actuellement, les utilisateurs d'iCloud sont limités à cinq caméras par compte, mais cette limite a été supprimée pour iCloud+.

Comment tester les domaines personnalisés sur iCloud Plus

Si vous êtes inscrit au programme bêta, procédez simplement comme suit pour créer un domaine personnalisé :

Ouvrez beta.icloud.com.

Cliquez sur "Réglages iCloud".

Dans « Domaine de messagerie personnalisé », cliquez sur « Gérer ».

Sélectionnez si vous souhaitez créer un domaine pour vous ou pour toute votre famille.

Après avoir décidé quel est le nom de votre domaine, ajoutez un e-mail existant, pour rediriger vos messages.

Validez.

Selon Apple, les utilisateurs peuvent avoir jusqu'à cinq domaines personnalisés, tandis que vous et les membres de votre famille pouvez chacun avoir trois adresses e-mail par domaine.