Twitch perd l'un de ses plus gros streamers, DrLupo signe en exclusivité avec YouTube

Maintenant que Mixer est écarté, le duel est entre Twitch et YouTube Gaming, les deux géants du streaming se battent pour attirer les spectateurs, mais aussi les streamers. Après avoir fait signer un contrat d'exclusivité avec Valkyrae, YouTube continue à faire mal à Twitch en prenant cette fois un autre streamer très populaire... DrLupo !

Grand partenaire des sessions gaming de Ninja et TimTheTatman, le streamer DrLupo a décidé d'abandonner sa chaîne Twitch qui comportait tout de même plus de 4,5 millions de followers et plusieurs milliers d'abonnés.

Le streamer a révélé hier sur son compte Twitter avoir signé un contrat d'exclusivité de diffusion avec YouTube, la filiale de Google souhaite renforcer sa position sur le marché du streaming, jusqu'ici nettement dominé par Amazon avec Twitch.



Pour réaliser ce retournement de situation, le service de vidéo joue sur l'exclusivité, en invitant un grand streamer à diffuser uniquement sur YouTube, c'est l'assurance de voir des dizaines de milliers de personnes changer leurs habitudes pour suivre le streamer sur sa nouvelle plateforme.

DrLupo n'a pas souhaité dévoiler les détails de son contrat avec YouTube, mais il y a de fortes chances que celui-ci s'évalue à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions si la filiale de Google a voulu être convaincante...

La seule information dévoilée provient du Washington Post où le streamer a expliqué qu'il était maintenant "sécurisé à vie".

Quand la direction de Twitch a appris le départ de DrLupo, le service de streaming a souhaité dire au revoir au streamer sur Twitter, Twitch a publié hier soir ce message particulièrement touchant à DrLupo et sa grande communauté (avec une vidéo souvenir) :

As a creator, a gamer and a father, you’re many things to many people.



Above all, @DrLupo, you’re someone who works hard to put good into the world.



We wish you nothing but the best in everything that comes next. pic.twitter.com/pkUCoX1dWe