Spotify annonce un partenariat avec Delta Air Lines

Il y a 53 min

William Teixeira

Depuis qu'Apple Music est arrivé sur le marché du streaming, Spotify réalise un maximum de partenariats pour conserver sa première place dans le secteur. L'une des dernières idées de la firme suédoise, c'est de se rapprocher de l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines : Delta Air Lines.

Spotify x Delta

Annoncé hier en fin de journée, Spotify a dévoilé un rapprochement avec la compagnie aérienne Delta Air Lines, le but de ce partenariat va être de proposer un accès au catalogue Spotify (avec une limitation) aux voyageurs directement dans les avions.

Comme vous avez peut-être déjà pu le voir, dans les vols long-courriers, les voyageurs disposent d'un écran devant leur siège où ils peuvent brancher des écouteurs pour regarder un film, des vidéos ou encore... écouter de la musique !



Que vous soyez abonné ou non à Spotify, vous aurez la possibilité d'accéder à un catalogue dédié du service de streaming, mais aussi à de nombreux podcasts.

Cette gratuité est pleinement volontaire et calculée par la firme suédoise, puisque comme vous n'aurez pas d'autres services de streaming mis à disposition par la compagnie aérienne, cela vous forcera à utiliser et découvrir Spotify (surtout si votre vol est long).

Spotify explique dans son communiqué de presse :

Vous êtes maintenant libre de vous promener dans la cabine et d'obtenir la musique et les podcasts que vous aimez à 30 000 pieds. À partir d'aujourd'hui, nous partons dans un nouveau partenariat avec Delta dans le cadre duquel Spotify reprendra la section "audio" du divertissement à bord du dossier de Delta. Cela signifie que les passagers des vols Delta qui sont équipés d'un divertissement sur dossier dans le monde entier peuvent désormais profiter de leur contenu audio préféré exclusivement en vol sur Delta Studio.

Le service de streaming affirme également son intention de régulièrement mettre à jour les playlists réservées pour les vols Delta Air Lines, les voyageurs auront de nouvelles musiques ainsi que des podcasts souvent rafraîchis.

Voici les playlists qui seront proposées dès les premières semaines du lancement de Spotify dans les avions de la compagnie aérienne : Mood Booster, Are & Be, Hot Country, Mint, Today's Top Hits et Relax & Unwind.

Spotify s'engage à répondre à tous les profils des voyageurs que vous aimiez le Rap US, la Dance, la musique classique, la Country... L'expérience sera faite pour vous.



Pour les podcasts, voici ceux qui seront inclus : Crime Junkie, Science Vs, StartUp, The Dave Chang Show, The Hottest Take et The Journal.

Spotify annonce la disponibilité de son application dans les avions Delta Air Lines comme étant "en cours de déploiement" avec une arrivée en masse de nouveaux contenus dès le mois d'octobre.

