BMW i4 : Apple CarPlay va avoir une intégration exceptionnelle

Le constructeur BMW a décidé de surfer sur la tendance qu'exploite Tesla depuis de nombreuses années : les véhicules électriques et le côté geek tant apprécié des clients. Le prochain modèle le plus attendu chez BMW s'appelle le modèle "i4", l'entreprise vient de dévoiler une bonne nouvelle pour les clients Apple.

Le système Apple CarPlay est désormais un classique dans les voitures des grandes marques, cependant l'intégration n'est pas toujours poussée à son maximum.

Quand on parle d'une intégration optimale, on pense par exemple à une connectivité sans fil entre l'iPhone et Apple CarPlay ou encore la prise en charge totale de toutes les fonctionnalités des applications tierces.

Basé sur le système iDrive 8, BMW promet une intégration impressionnante d'Apple CarPlay dans sa i4 qui sera bientôt disponible, le constructeur automobile veut faire plaisir à ses clients qui sont au cœur de l'écosystème Apple (sans oublier les utilisateurs Android) :

Le degré de flexibilité plus élevé de la nouvelle génération de BMW iDrive 8 rendra l'utilisation d'applications tierces encore plus simple et plus pratique à l'avenir. BMW iDrive 8 offre une intégration complète d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Le grand écran de l'écran de contrôle présente clairement toutes les apps disponibles dans le menu du système. Les apps préférées de l'utilisateur peuvent être lancées rapidement et facilement soit via le menu principal, soit via la barre d'outils.



L'intégration accrue des fonctions des apps dans l'écran d'information et même dans l'affichage tête haute BMW se traduit également par une transition transparente dans l'ensemble des écrans. Les applications de musique et de communication sont désormais intégrées à BMW iDrive 8. Elles sont affichées en tant que sources originales dans le menu principal, ce qui permet aux clients d'utiliser pleinement les fonctions de leurs apps.