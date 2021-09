Spotify : les sacrifices sur la politique de l'App Store sont insuffisants

Depuis qu'Epic Games a pris l'initiative de lancer une procédure judiciaire contre l'App Store, la situation devient incontrôlable pour Apple qui voit des plaintes apparaitre de partout. L'une des entreprises les plus mécontentes de la politique de l'App Store, c'est Spotify. Les récents sacrifices d'Apple pour assouplir certaines contraintes financières ne suffisent toujours pas d'après Daniel Ek, le PDG de Spotify.

Une commission divisée en 2 pour les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an, l'autorisation pour les certains développeurs d'inclure un lien qui redirige les utilisateurs vers leurs sites pour le paiement... Si Apple a fait plusieurs compromis pour calmer la situation, cela ne suffit toujours pas pour Spotify !



Daniel Ek a commenté les récents changements de l'App Store et selon lui, c'est un bon début, mais cela ne résout pas encore le problème que dénonce depuis des années l'entreprise.

Le PDG du service de streaming explique qu'Apple favorise toujours certaines applications, quand les règles changent ça doit être pour tout le monde pareil, que ça soit l'application téléchargée des millions de fois tous les mois comme la petite application qui ne dépasse pas les 100 téléchargements par mois.

Le changement qui autorise d'inclure un lien vers les sites pour une inscription ou la réalisation d'un paiement va entrer en vigueur dès le premier trimestre de l'année prochaine, mais cela sera réservé à une certaine catégorie d'application, tous les développeurs ne pourront pas en profiter.

Une décision qui provoque une incompréhension générale chez Spotify, même si l'entreprise sait très bien qu'Apple essaie de limiter les dégâts financiers que pourraient créer une masse de paiements en dehors de l'App Store !

This is a step in the right direction, but it doesn't solve the problem. App developers want clear, fair rules that apply to all apps. Our goal is to restore competition once and for all, not one arbitrary, self-serving step at a time. We will continue to push for a real solution https://t.co/vzIoBpZQr1