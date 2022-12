Les PDG de Meta et de Spotify se lâchent sur la politique de l'App Store !

Il n'y a pas qu'Epic Games qui remue ciel et terre pour faire changer la politique de l'App Store et permettre aux développeurs d'obtenir des règes et une commission plus juste. Le groupe Meta et Spotify n'hésitent pas à régulièrement attaquer la politique de l'App Store, ça a été le cas récemment dans la conférence DealBook Summit du New York Times et sur Twitter.

Elon Musk a relancé les tensions avec la politique de l'App Store

L'App Store a été une petite révolution sur nos téléphones, c'est la nouveauté qui nous a permis d’installer des applications et d'avoir accès à un gigantesque catalogue d'apps de différentes thématiques. Que vous soyez sur iOS ou Android, le choix sur ce que vous pouvez télécharger sur les stores se compte par millions !



Sans surprise, quand une entreprise contrôle à 100% la distribution des applications, elle veut rentabiliser le plus possible cette activité et imposer ses propres règles. Dans le cas d'Apple, les choses ont été trop loin selon Mark Zuckerberg de Meta et Daniel Ek le fondateur et président de Spotify. L'entreprise est aujourd'hui décrite comme étant dans une position d'abus où plus rien ne l'arrête ou ne lui fait peur. Cette politique "injuste" de l'App Store, les développeurs sont obligés de l'accepter, sinon ils ne peuvent pas atteindre les milliards d'utilisateurs Apple dans le monde !

Ce qu'en dit Mark Zuckerberg

À l'occasion des récentes déclarations d'Elon Musk indiquant qu'il est prêt à "entrer en guerre" contre les règles de l'App Store, le New York Times a profité de la présence de Mark Zuckerberg à son événement annuel DealBook Summit pour poser quelques questions à propos de la gestion de la distribution des applications par Apple. Le PDG de Meta se bat depuis longtemps contre l'App Store et souhaite, comme Tim Sweeney d'Epic Games et Daniel Ek de Spotify, faire changer les choses le plus rapidement possible !



Selon Zuckerberg, seule Apple tente de contrôler ce que les utilisateurs peuvent télécharger à partir de l'App Store, et il affirme que les réglementations d'Apple ne peuvent être maintenues à long terme. D’après CNBC, Zuckerberg a déclaré qu'Apple n'est "pas dans une bonne position" puisque l'entreprise "se distingue comme étant la seule société qui tente de contrôler unilatéralement quelles applications vont sur un appareil".

Google est un exemple à suivre selon Zuckerberg

À l'heure actuelle, si Apple devait suivre un exemple, c'est celui de Google. Le PDG de Meta considère que l'approche de la firme de Mountain View est plus saine et juste envers les développeurs, mais aussi les utilisateurs qui vont régulièrement sur le Play Store. Ce qu'apprécie Mark Zuckerberg sur Android, c'est l'ouverture aux stores alternatifs, une chose qui n'existe pas sur iOS et les autres systèmes d'exploitation d'Apple :

Ils ont toujours fait en sorte que vous puissiez effectuer un téléchargement latéral, avoir d'autres magasins d'applications et travailler directement avec les fabricants de téléphones

Mark Zuckerberg a conclu l'interview en expliquant qu'il était persuadé que la position d'Apple sur l'App Store ne tiendra pas encore très longtemps. Soit les développeurs vont tous se révolter pour obliger Apple à changer sa politique de l'App Store ou soit ce sera la justice qui contraindra Apple à lancer une nouvelle version de l'App Store avec plus de liberté et une commission moins agressive.

Daniel Ek de Spotify s'est aussi manifesté sur son compte Twitter

Toutes ces déclarations négatives envers l'App Store ont réveillé Daniel Ek qui ne s'était pas exprimé sur la boutique d'applications d'Apple depuis un petit moment.

Le PDG de Spotify a confirmé sa position sur l'App Store, il garantit que pour lui, il s'agit d'une "menace pour l'avenir d'internet" et que les développeurs ont l'impression de contrôler ce qui se passe sur leur app, mais qu'en réalité ce n'est pas du tout le cas.

So how much longer will we look away from this threat to the future of the internet? How many more consumers will be denied choice? There’s been a lot of talk. Talk is helpful but we need action. @CommerceGov @EU_Commission @vestager — Daniel Ek (@eldsjal) November 30, 2022

Les critiques et attaques sur l'App Store viennent de tous les côtés depuis qu'Epic Games est entré en conflit contre Apple pour son jeu Fortnite. Combien de temps encore la firme de Cupertino arrivera-t-elle à tenir avec sa politique actuelle pour l'App Store ? Pour le moment, Apple n'a cédé que sur la commission de 30% où celle-ci a été divisée par 2 pour les petits développeurs ne dépassant pas un seuil de revenu annuel.