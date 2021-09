Teams supporte enfin CarPlay et CallKit

Les développeurs de Microsoft Teams ont publié une mise à jour surprise qui apporte une fonctionnalité attendue par les professionnels, le support de CarPlay.

Alors que la société de Redmond continue de grappiller des parts de marché à Slack, voilà un nouvel argument de poids pour convaincre de nouveaux clients.

Après avoir intégré les numéros de téléphones mobiles virtuels avec OnOff, Microsoft Teams se déporte désormais sur le tableau de bord des voitures équipées de CarPlay en natif ou en autoradio tiers. Teams rejoint donc le cercle très fermé des apps compatibles avec le système d'info-divertissement de la pomme, comme WhatsApp, Zoom et autres messageries.

Someone told the Apple engineers to make Zoom and Teams available for CarPlay.. and why do y’all always have to ruin nice things? pic.twitter.com/ob6k2622PO