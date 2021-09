VMWare Fusion est en bêta sur les Mac M1

VMware Fusion est désormais disponible en tant qu'aperçu technique privé pour les Mac M1, les utilisateurs du logiciel de virtualisation pouvant demander l'accès via un formulaire en ligne. La bêta publique arrivera dans quelques semaines, selon un tweet du responsable Michael Roy.

VMWare Fusion ne va pas gérer Windows sur Mac M1

Autant le dire tout de suite, VMware Fusion sur Mac M1 aura une portée assez limitée. En effet, le logiciel prend principalement en charge la virtualisation des distributions Linux basées sur Arm. VMware Fusion ne supportera pas officiellement Windows 10 sur les Mac M1 au lancement, car Microsoft n'a pas encore proposé de licence pour la version Arm de Windows 10. Roy a déclaré que le système d'exploitation de Microsoft devrait tout de même fonctionner lors de la sélection d'un "autre" type de système d'exploitation, mais VMware ne livrera pas de pilotes ni de VMware Tools. Par contre, aucun mot sur la compatibilité avec Windows 11 qui sortira le 5 octobre.

En tout logique, VMware Fusion ne pourra pas non plus virtualiser les distributions Windows ou Linux basées sur Intel, tandis que la prise en charge de la virtualisation de macOS n'est pas encore prête. Dans un article de blog en avril dernier, Roy a déclaré "qu'il n'y a pas vraiment de valeur commerciale par rapport à l'effort d'ingénierie requis" pour prendre en charge les systèmes d'exploitation Intel sur les Mac M1, ajoutant que VMware est "axé spécifiquement pour fabriquer des machines virtuelles Arm Linux sur le silicium d'Apple, un plaisir à utiliser."



Microsoft ne propose pas encore de version commerciale de Windows basé sur l'architecture Arm (qui est utilisée désormais par Apple dans ses Mac), mais une version préliminaire est disponible pour les membres du programme Windows Insider. Plus tôt cette année, le concurrent de VMware, Parallels, s'est vanté de la possibilité d'exécuter l'aperçu Windows basé sur Arm sur un Mac M1 avec Parallels Desktop 16.5.



Quant à la sortie de la version finale de VMware Fusion pour les Mac M1, il faudra encore patienter. Idem pour les prix.