Apple publie macOS Big Sur 11.6 et watchOS 7.6.2 avec des correctifs de sécurité

Quand Apple lance de nouvelles bêtas ce n'est pas que l'iPhone et l'iPad qui sont servis, mais c'est l'ensemble des appareils Apple qui ont le droit à leur bêta ! Après avoir mis en ligne...

Apple a lancé aujourd'hui les sixièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs à des fins de test, une semaine après la publication des bêtas 5 d'iOS 14.5...

Dy côté de la montre, le firmware passe en version 7.6.2 avec un correctif important. Il s’agit de la faille WebKit évoquée plus haut et qui se trouvait sur tous les OS du constructeur.

Un mois après la version 11.5.2, Apple vient de publier aujourd'hui macOS Big Sur 11.6, la sixième mise à jour majeure du système d'exploitation macOS Big Sur, lancé pour la première fois en novembre 2020. Selon les notes de publication d'Apple, macOS Big Sur améliore la sécurité de macOS et est recommandé à tous les utilisateurs. Elle peut être téléchargée sur tous les Macs compatibles en utilisant la section Mise à jour logicielle des Préférences Système. Apple corrige deux failles de sécurité, la première (CVE-2021-30860) sur l’API CoreGraphics qui peut conduire à une exécution de code arbitraire depuis un PDF et la seconde faille (CVE-2021-30858) qui touche WebKit, le moteur de rendu de Safari. Encore une fois, du code arbitraire peut être exécuté.

Comme vous le savez certainement, nous approchons à grands pas des nouvelles mises à jour majeures des différents systèmes d'exploitation des produits d'Apple pour 2021 avec notamment iOS 15 et MacOS 12. Alors qu' iOS 14.8 vient de voir le jour, Apple n'oublie pas les possesseurs d'ordinateurs à la Pomme et propose depuis quelques minutes macOS Big Sur 11.6 avec des corrections de sécurité. De même, la firme propose watchOS 7.6.2.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.