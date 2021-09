iPad mini 6 (2021) : nouveautés, prix et date de sortie

Corentin Ruffin

Petite surprise lors du keynote du 14 puisque Apple en a profité pour divulguer une nouvelle version de son iPad mini, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est fort prometteur.



Le "Tout nouvel iPad mini" comme l'appelle Tim Cook gagne non seulement en puissance et en vitesse, mais adopte également le design de l'iPad Air 4 dans une plus petite version.

iPad mini 2021 : une petite tablette qui a tout d'une grande

Adieu le numéro rattaché à l'iPad mini, ce dernier adoptera la date 2021, ce qui ne l'empêche pas d'avoir le droit à de bien belles nouveautés. Tenant toujours dans une main, la petite tablette garde la même taille, tout en adoptant un écran plus grand.



Pour le design, ça ressemble donc fortement à un iPad Air 4 en plus petit : des bords plats, avec une dalle de 8,3 pouces et de nouveaux coloris (mauve, rose, or et gris sidéral).



Pour le détail sympa, on notera la présence d'un capteur Touch ID dans le bouton de verrouillage !





Du côté des performances, c'est pas mal du tout, puisque ce dernier 40 % plus rapide en CPU que l'ancien, sans que l'on ne sache quelle puce a été adoptée pour le moment. Pour la connectivité, la petite tablette est désormais compatible avec la 5G, tandis que l'appareil photo arrière affiche désormais un capteur de 12 mégapixels avec des pixels focus et une ouverture ƒ1.8. Ce dernier peut désormais filmé en 4K !



À l'avant, on retrouve la même caméra que l'iPad 9, avec 12 mégapixels ultra-large, avec la fameuse fonctionnalité Cadre, permettant de centrer la personne à l'avant. Pour ce qui est du son, Apple a fini par ajouter la stéréo, et on ne va pas s'en plaindre !



Pour protéger l'appareil Apple propose une Smart Cover en plusieurs couleurs, tandis qu'il sera possible de l'utiliser avec l'Apple Pencil 2.





Prix et date de sortie de l'iPad mini

L'iPad mini 2021 peut être commandé dès aujourd’hui pour une livraison la semaine prochaine. Le prix démarre à 499$ ou 549€ en France.