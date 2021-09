iPhone 13 : pas de pourcentage de batterie malgré la petite encoche

Il y a 1 heure

Alban Martin

7



Malgré une encoche plus petite de plus de 20%, la nouvelle gamme iPhone 13 n'affichera pas aux utilisateurs leur pourcentage de batterie dans la barre d'état, ou du moins, pas par défaut, selon le simulateur ‌iPhone 13‌ intégré à la dernière version de Xcode, l'outil de développement.

Toujours pas d'indicateur précis pour la batterie sur iPhone 13

L'ensemble des ‌iPhone 13‌ comportent une encoche plus petite, permettant d'afficher un peu plus de contenus dans la barre de statut. Alors que de nombreux clients espéraient qu'une telle évolution amènerait Apple à faire revenir le pourcentage de batterie en haut de l'écran, cela ne semble pas être le cas, du moins pour le moment.

Comme indiqué sur Twitter, le simulateur iPhone 13 Pro Max dans Xcode 13, soit le plus modèle le plus grand, affiche la barre d'état sans cet indicateur, malgré un espace disponible généreux à côté du signal réseau et des barres Wi-Fi. On espère qu'Apple le proposera au moins en option, dans les réglages d'iOS 15, bien qu'aucune image marketing ne comporte ce genre d'affichage.

According to the Xcode Simulator, even though there’s enough space on iPhone 13 Pro Max, it still doesn’t show the battery percentage #AppleEvent pic.twitter.com/TOc7mz48EL — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 14, 2021



Avec les iPhone sans encoche, Apple inclut une option dans les paramètres pour activer ou désactiver le pourcentage, et un système similaire pourrait être facilement mis en place pour les iPhone 13‌.



Les iPhone 13‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ commenceront à être expédiés aux clients le vendredi 24 septembre, avec des précommandes dès vendredi 17 septembre. Les nouveautés sont assez minimes, notamment sur les non "Pro", mais les premiers tests ne devraient plus tarder. Ces avis et impressions nous donneront une réponse définitive quant à savoir si Apple permettra enfin aux clients d'afficher leur pourcentage de batterie dans la barre d'état.