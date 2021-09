Apple lance de nouveaux outils marketing pour l'App Store

Alors qu'iOS 15 et watchOS 8 seront lancés lundi, Apple anticipe la sortie de ses nouvelles mises à jour majeures en s'adressant à sa grande communauté de développeurs. En effet, ces derniers viennent de publier de tout nouveaux outils marketing pour l'App Store, notamment pour promouvoir leurs applications.

Grâce à ces nouveautés, les développeurs pourront créer facilement des ressources telles que des bannières et des images.

Dans un nouveau billet posté sur son site dédié aux développeurs, Apple dévoile des outils marketing ayant pour objectif d'aider ces derniers à promouvoir leurs apps. Que ce soit pour créer des bannières, des images, un code QR ou un badge App Store, l'ensemble sera facilité.

Vous pouvez désormais créer facilement des ressources marketing personnalisées - telles que des bannières et des images - pour promouvoir vos applications sur les médias sociaux et autres. Il suffit de sélectionner votre application, de choisir un modèle, de personnaliser votre design et d'ajouter des messages prédéfinis dans plusieurs langues. Vos ressources seront disponibles instantanément dans toutes les tailles appropriées, ce qui rendra le partage plus facile que jamais. Vous pouvez également continuer à utiliser ces outils de marketing de l'App Store pour créer des liens courts ou des codes intégrables qui mènent à votre page de produit App Store et affichent l'icône de votre application, un code QR ou un badge App Store.