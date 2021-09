Pourquoi l'iPad mini 6 est meilleur que l'iPad Air 4

Alexandre Godard

Oui, étant donné que l'iPad Air 4 est sorti un an avant l'iPad mini 6, il n'est pas très difficile de donner l'avantage au modèle le plus récent. Mais cette petite comparaison permet de démontrer une fois de plus qu'Apple n'a pas plaisanté avec ce nouveau modèle équipé de toutes les dernières technologies pour sa tranche de prix, avec notamment le coeur des iPhone 13.

L'iPad mini 6 est LA tablette du moment

Lors du dernier Keynote, Apple a présenté plusieurs produits dont un attendu de longue date, l'iPad mini 6. Ce modèle qui plaît à énormément de monde était attendu au tournant et au vu de ce qu'Apple nous a montré, il y a de quoi être satisfait.



Dans cet article comparatif, nous allons revenir sur les points qui font que l'iPad mini 6 (qui s'appelle d'ailleurs iPad mini 2021) est meilleur que l'iPad Air 4 sorti en octobre 2020, soit il y a moins d'un an.

Le design, l'appareil photo et Center Stage

Cet iPad mini 2021 est en quelque sorte un iPad Pro de petite taille. La comparaison est peut-être un peu exagérée mais j'entends par là qu'il reprend le même design, des capteurs photos à la hauteur des attentes (sauf le Lidar) et la fonction Center Stage qui à l'heure actuelle n'est disponible que sur les iPad Pro M1.



Au niveau de la caméra frontale, on note un capteur ultra large de 12 Mégapixels. Nous ne savons pas si c'est l'effet pandémie et télétravail, mais Apple a enfin décidé de prendre plus au sérieux la caméra avant sur iPad et Mac. Toujours au niveau de la caméra FaceTime, la plus grande ouverture focal f/2.4 est un plus non négligeable.

La magie de la puce A15

Chaque année, Apple réussit à proposer un processeur encore plus puissant que le précédent sorti il y a quelques mois. C'est un très bon point mais qui peut parfois devenir frustrant du fait qu'à peine un an après votre achat, un nouveau produit (meilleur) le remplace déjà.

Quoi qu'il en soit, c'est ce qui vient de se passer avec l'iPad mini 6. Si l'iPad Air 2020 embarque la puce A14, le mini s'équipe de la puce A15 Bionic qui sera présente dans l'iPhone 13. Je vous l'accorde, la différence entre A14 et A15 n'est pas renversante mais il faut tout de même souligner qu'elle est plus puissante et plus ergonomique, surtout sur la partie GPU avec désormais 5 Coeurs sur les iPhone 13 Pro et l'iPad Mini 6.

Compatible 5G

Bon c'est vrai, il est difficile à l'heure actuelle de promouvoir la 5G en France comme un élément indispensable lors d'un achat tant elle met du temps à se déployer dans l'hexagone. Mais dans les années à venir, elle sera à coup sûr un plus non négligeable et l'iPad mini en est justement équipé là où l'iPad Air reste sur la 4G.

Un écran Liquid Retina

Autre différence, l'iPad mini 6 a le droit au superbe écran Liquid Retina d'Apple tandis que l'iPad Air n'est pas concerné. Si à l'œil nu cela ne saute pas aux yeux tout le temps, cela fait une vraie différence sur certains détails. Cette technologie est d'abord apparu sur iPhone XR, puis sur iPhone 11.

Prix et stockage

Au niveau du stockage, les deux sont identiques. Ce sera soit du 64 Go, soit du 256 Go. Pour ce qui est du prix, l'iPad mini commence 100 € en dessous soit 559 € contre 669 € pour l'iPad Air. Une différence non négligeable qui permet d'acheter un Apple Pencil 2 par exemple.

Conclusion

Pour conclure, si la différence de taille entre les deux modèles (8.3 pouces contre 10.8 pouces) ne vous pose pas de problèmes, n'hésitez pas et foncez sur l'iPad mini 2021. Son design, son processeur, ses fonctions et son écran Liquid Retina font de lui un sérieux candidat sur le marché des tablettes.



Après vous connaissez Apple, dans quelque temps l'iPad Air 5 sera de sortie et viendra inverser la tendance. En attendant, l'iPad mini 6 est devant !



