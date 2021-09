1Password se met à jour pour Safari avec iOS 15

Hier à 21:22 (Màj hier à 21:27)

Corentin Ruffin

Doit-on encore présenter l'outil 1Password (v7.8, 160 Mo, iOS 12.2) ? Pour ceux qui ne s'intéressent que très peu à l'App Store, on parle de l'un des meilleurs gestionnaires de mots de passe sur le marché. Avec lui, impossible d'oublier un mot de passe, des coordonnées bancaires ou de perdre des documents importants.



Les développeurs viennent de publier la version 7.8 sur l'App Store, permettant notamment de s'allier avec la nouvelle version de Safari présente dans iOS 15. Mais, ce n'est pas tout !

1Password déjà compatible avec les nouveautés d'iOS 15

Le populaire gestionnaire de mots de passe 1Password sort aujourd'hui avec sa grande mise à jour iOS 15. Cette mise à jour s'accompagne d'une intégration complète d'iOS Safari qui offre l'expérience la plus transparente à ce jour. On accède notamment à ses mots de passe nativement, mais on profite également du remplissage automatique 2FA, de la génération de mots de passe intelligents, de l'expérience de bureau complète pour l'iPad...

Depuis que nous avons lancé 1Password X pour les navigateurs Web de bureau, nous avons rêvé d'apporter sa puissance à l'iPhone et à l'iPad. Avec la sortie d'iOS 15 aujourd'hui, c'est chose faite ! 😍



Vous avez un accès immédiat à l'ensemble de 1Password directement dans Safari. Remplissez d'un tap, recherchez tous les éléments, générez des mots de passe intelligents, ou même consultez votre recette de sablés préférée. Avoir toute votre vie numérique disponible directement dans Safari change la vie.

