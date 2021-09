TikTok limite son utilisation à 40 min / jour aux jeunes chinois

Il y a 6 heures

Alban Martin

3



À la suite d'une régulation autoritaire des jeux pour mineurs par les autorités chinoises, ByteDance introduit de nouveaux contrôles pour les jeunes pour TikTok, ou plutôt connue sous le nom Douyin en Chine. Tout utilisateur de moins de 14 ans entrera dans un nouveau "mode jeune" limité à 40 minutes d'utilisation par jour. Dans le même temps, la société a dévoilé une nouvelle application appelée Xiao Qu Xing ("Little Fun Star"), un TikTok lite avec des sujets limités, une limite de temps de 40 minutes et la possibilité d'aimer, mais pas de télécharger ou de partager des vidéos.

TikTok suit les recommandations de la Chine

En plus de la restriction de temps au quotidien, les enfants en Chine ne pourront pas accéder à Douyin / TikTok entre 22h et 6h. Les nouveaux contrôles ne s'appliquent qu'aux utilisateurs qui ont fourni leurs vrais noms et âges, donc à cette fin, Douyin a demandé aux parents d'enregistrer les vraies informations de leurs enfants. ByteDance a également renforcé le contenu éducatif sur sa plateforme avec des sujets variés comme la science, l'histoire de l'art, l'histoire et plus encore d'après le communiqué. La nouvelle application, Xiao Qu Xing, semble d'ailleurs offrir un contenu exclusivement éducatif.

Pour mémoire, les limites de jeu introduites plus tôt ce mois-ci sont désormais très restrictives, les jeunes étant limités à seulement trois heures par semaine à répartir entre 20 h et 21 h les jours de classes, les week-ends et les jours fériés. Auparavant, les enfants pouvaient jouer 90 minutes par jour et trois heures les jours fériés. Le changement de règle a été mis en place pour lutter contre la dépendance au jeu qui fait des ravages sur la santé (sédentarité, surpoids, diabète, etc), le niveau scolaire et le tissu social.



Cependant, les restrictions de TikTok n'affecteront pas tant d'enfants que cela. Selon un article du South China Morning Post, seulement 0,34 % des utilisateurs de Douyin ont moins de 12 ans, et 4,18 % ont entre 13 et 19 ans. Ces chiffres sont loin d'être certains, car ByteDance ne publie pas de données démographiques.



De toute façon, la plateforme n'est pas dupe :

En tant que première plate-forme vidéo courte à lancer des mesures de protection mineures, nous comprenons profondément qu'il y aura des imperfections.

Pour tenter d'y répondre, la maison mère a lancé une campagne de recherche de bogues et de failles sur la partie authentification du service. Que pensez-vous de ce genre d'initiative, alors que la France a dégringolé à la dernière place en maths au classement européen ?

Télécharger l'app gratuite TikTok