L'iPad Pro 2022 avec logo et caméra disposés à l'horizontal ?

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Une vraie nouvelle information concernant le futur iPad Pro 2022. D'après un leaker qui a déjà fait ses preuves, le prochain iPad Pro pourrait comporter une disposition horizontale de la caméra arrière et du logo Apple, une manière pour le constructeur de pousser l'utilisation de sa tablette haut de gamme en orientation paysage, plutôt qu'en portrait.

Un iPad Pro à l'horizontal ?

La rumeur provenant de Dylanddkt qui affirme qu'une future version de l'‌iPad Pro‌ comprendra une conception mise à jour avec un bloc photo arrière horizontal, et un logo Apple tourné à 90° au dos. Le leaker a déclaré qu'il ne pouvait pas indiquer avec précision quand ces modifications seront appliquées, mais qu'elles étaient "en cours".

Ces dernières années, Apple a commencé à promouvoir son ‌iPad Pro‌ haut de gamme comme un remplaçant potentiel des ordinateurs portables lorsqu'il est équipé d'un clavier, surtout le Magic Keyboard. D'ailleurs, le logo au dos de l'accessoire est en mode paysage, le constructeur pourrait tout simplement uniformiser l'ensemble. De plus, le logo Apple de démarrage affiché sur iPadOS est également désormais en mode paysage.



Si Apple va de l'avant avec la rotation du logo à l'arrière, cela pourrait également signifier que Face ID, actuellement intégré le côté le plus court, pourrait être déplacé vers le côté le plus long pour améliorer son efficacité.



Bloomberg a rapporté que l'‌iPad Pro‌ 2022 comportera un dos en verre pour permettre une charge sans fil inversée pour des appareils tels que l'iPhone ou les AirPods, ainsi que la charge sans fil pour l'appareil lui-même. Apple a mis à jour l'‌iPad Pro‌ pour la dernière fois en avril 2021 avec la puce M1 et un écran mini-LED de 12,9 pouces, mais en conservant le même design que le modèle précédent.



À terme, Apple vise à brouiller davantage les frontières entre l'iPad et le MacBook et explorerait des tailles plus grandes que le modèle de 12,9 pouces actuel. Déjà que les deux appareils partagent la puce M1... C'est en tout cas la suite logique, étant donné qu'on utilise principalement un iPad Pro posé sur une table. Et si vous préférez utiliser l'iPad à la verticale, clairement l'iPad Mini 6 reste le meilleur choix.