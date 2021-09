Hyperweb : une extension pour personnaliser Safari sur iOS

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Voici une nouvelle extension pour Safari sur iOS 15 et iPadOS 15. Comme Web Inspector, Hyperweb tire parti des nouveautés offertes par les derniers systèmes d’exploitation d'Apple qui s'ouvrent enfin aux extensions comme Chrome, Firefox et justement Safari sur ordinateurs. Et Hyperweb propose de tout personnaliser !



HyperWeb est une nouvelle extension qui ajoute la possibilité de personnaliser à peu près tout ce que vous voulez dans Safari tout en naviguant sur le Web. L'application vous permet de créer des bloqueurs, de personnaliser la recherche et de personnaliser la conception des pages Web. L'application peut également recommander des améliorations pour permettre de rendre l'extension plus puissante.

Voici ce que peut faire Hyperweb :

Bloquer les publicités

Désactiver les cookies

Cliquez automatiquement pour accepter les cookies

Améliorations suggérées au fur et à mesure que vous naviguez

Construisez votre propre moteur de recherche

Personnalisation du style graphique (changement de couleur de fond, de texte, etc)

Ajout de scripts utilisateur

Générateur d'amélioration de l'interface graphique

Entièrement géré localement

C'est donc une extension très utile qui vous permettra un gain de temps sur la durée. Attention toutefois, le service nécessite un abonnement à 30,99€ par an pour tout débloquer.

