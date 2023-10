Privacy.com s'offre une extension Safari pour utiliser ses cartes jetables facilement

L'application populaire de paiement par procuration, Privacy.com, vous permet désormais de remplir automatiquement les informations de votre carte de paiement jetable (ou burner en anglais) dans Safari sous iOS et iPadOS. C'est une nouveauté disponible aux États-Unis, le service n'étant pas encore disponible en France, ni au Canada.

Privacy.com s'intègre à Safari

L'un des meilleurs moyens d'éviter de communiquer vos informations de carte de crédit ou de carte bancaire directement à un commerçant et de risquer que vos informations soient subtilisées et utilisées ultérieurement est de passer par un proxy, une procuration en français. C'est le principe de Privacy.com.

La plateforme de paiement dissimule votre activité bancaire et vous permet de créer des cartes de paiement temporaires avec des limites de dépenses, vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité très demandée pour prendre en charge le remplissage automatique dans Safari pour les appareils iOS et iPadOS.



Il s'agit d'une extension Safari, comme celle qui a été lancée pour macOS en juillet dernier, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur "aA" puis sur l'icône "puzzle" qui gère les extensions du navigateur par défaut d'Apple. Une fois l'extension activée, vous pouvez payer les commerçants en ligne en indiquant automatiquement les détails de votre carte jetable.



Vous pouvez également accéder aux extensions Safari en naviguant vers Réglages > Safari > Extensions. Pour que Privacy.com fonctionne correctement, les utilisateurs doivent cocher "Toujours autoriser" et "Toujours autoriser sur chaque site web"

Grâce à cette extension, vous n'aurez plus besoin de basculer entre les applications Safari et Privacy sur votre iPhone ou iPad, car toutes vos informations de paiement pourront être saisies directement depuis le célèbre navigateur.



Rappelons d'ailleurs que les nouveaux mécanismes de sécurité des dernières versions d'iOS 17 et d'iPadOS 17 permettent aux utilisateurs de définir des règles d'accès différentes pour les modes de navigation privée et normale, indépendamment l'un de l'autre.



Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Privacy.com sur l'App Store. Son utilisation est entièrement gratuite, mais il existe un niveau premium qui permet de débloquer certaines fonctionnalités.

Télécharger l'app gratuite Privacy.com