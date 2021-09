Un drôle d'effet gélatineux lors du scroll sur iPad Mini 6

L'iPad mini 6 vient d'être lancé en grande pompe par Apple, certainement LA nouveauté de cette rentrée 2021 avec une refonte du design résolument plus moderne et à son processeur A15 de dernière génération qu'il partage avec les iPhone 13.

Cependant, après les joies de la découverte, certains clients font état d'un problème important. Nommé "défilement gélatineux", il semble qu'un côté de l'écran de l'iPad mini se rafraîchisse plus lentement que l'autre côté, ce qui provoque comme un effet d'oscillation notable au milieu de l'écran lorsque le contenu se déplace rapidement - comme le défilement d'une page web par exemple.

Certains propriétaires d'iPad Mini 6 se sont carrément rendus à l'Apple Store pour remplacer leur appareil apparemment défectueux, avant de découvrir que toutes les unités de démonstration exposées souffraient également du même problème.



Lorsque vous regardez l'iPad mini 2021 en mode portrait avec l'appareil photo en haut, le côté droit de l'écran se met à jour plus rapidement que le côté gauche. La tête en bas, le côté gauche se mettra désormais à jour plus rapidement que le côté droit. Curieusement, le décalage est beaucoup plus difficile à discerner lors de l'utilisation de l'iPad mini en mode paysage.



Le journaliste de The Verge, Dieter Bohn, a bien capturé ce problème avec une vidéo au ralenti partagée sur Twitter. Vous pouvez voir les saccades visibles lorsque la moitié de l'écran se met à jour tandis que l'autre moitié est à la traîne.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI