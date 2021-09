Les nouvelles applications : (Not Boring) Calculator, Jot, Noir

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont (Not Boring) Calculator, Jot, Noir.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

(Not Boring) Calculator (App, iPhone / iPad, v1.12, 50 Mo, iOS 13.3, Andy Works LLC) UNE MEILLEURE CALCULATRICE DE TOUS LES JOURS

Quand j'étais enfant, j'adorais jouer avec une calculatrice. Quelque part, la calculatrice est devenue un autre outil ennuyeux. Je veux une calculatrice qui ravive ce même sentiment d'émerveillement.



MONTREZ VOTRE TRAVAIL

L'un des principaux obstacles rencontrés avec la plupart des applications de calculatrice est la facilité avec laquelle on peut faire des erreurs. Si vous vous trompez dans la saisie d'un nombre et que vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, vous pouvez facilement vous retrouver avec une mauvaise réponse sans le savoir.



Pour remédier à cela, nous faisons ce que tout le monde apprend à faire à l'école primaire... nous montrons votre travail. Pendant que vous tapez, l'équation complète est écrite pour vous - chaque nombre et opérateur. Mieux encore, si vous faites une erreur, vous pouvez maintenant supprimer ou sélectionner le nombre et le retaper. Petit, mais qui change la vie. Télécharger l'app gratuite (Not Boring) Calculator





Jot / Notes (App, iPhone, v1.04, 1 Mo, iOS 14.0, Michale Jarrell) Notez vos pensées, tâches, listes, notes et idées à l'aide de cette application de notes minimale. Utilisez "/" ou "#" pour déterminer comment tout est catégorisé ou bien notez simplement et laissez l'application s'en occuper pour vous... Télécharger l'app gratuite Jot / Notes





Amplosion (App, iPhone / iPad, v1.0, 30 Mo, iOS 15.0, Christian Selig) Amplosion redirige automatiquement les pages/liens AMP vers leurs équivalents normaux dans Safari à l'aide d'une extension Safari simple et élégante.



Il suffit de l'activer en quelques clics dans l'application Paramètres (procédure complète dans l'application), et le tour est joué. Amplosion redirige automatiquement les liens AMP que vous rencontrez, et vous pouvez même autoriser certains sites Web à continuer d'afficher AMP en les ajoutant à la liste des sites autorisés. Amplosion indique le nombre de fois où il a été activé grâce à un magnifique compteur à bascule situé en haut de l'application, ce qui vous permet de savoir combien de fois il a sauvé la mise. Vous pouvez également choisir parmi une myriade de belles icônes d'application. Télécharger Amplosion à 1,99 €