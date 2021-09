macOS Monterey : une bêta 8 avant l'arrivée de la version publique

Il y a 56 min (Màj il y a 56 min)

Corentin Ruffin

Réagir



Alors qu'iOS 15, watchOS 8 ou tvOS 15 sont désormais disponibles pour tous, on attend désormais avec grande impatience l'arrivée de la version finale de macOS Monterey. Et pour le coup, on s'en rapproche à grands pas, puisque la Pomme vient de publier une huitième bêta de la mise à jour majeure à destination de nos Macs.

Malgré tout, une petite déception se ressent : une absence toujours notable de la belle fonctionnalité Universal Control.

Apple livre une huitième bêta pour macOS Monterey

En effet, la fonctionnalité n'est toujours pas présente dans les bêtas de macOS Monterey, laissant supposer qu'Apple proposera la première version de cette mise à jour majeure sans Universal Control. Pour les nouvelles fonctionnalités et les changements apportés par Monterey, on peut notamment citer l'arrivée de Raccourcis, la version repensée de Safari, le mode Focus, Quick Notes ou encore AirPlay.



Pour le moment, il est encore trop tôt pour apercevoir d'éventuelles nouveautés avec cette huitième bêta, mais si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires.



La version bêta 8 de macOS Monterey est disponible dès maintenant par OTA pour les développeurs. Vous pouvez également la télécharger sur le site des développeurs d'Apple si vous n'utilisez pas encore la version bêta.