Qui est la femme derrière la voix officielle de Siri ?

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Deux sujets en un. Dans cet article, vous allez non seulement apprendre qui est derrière la toute première voix officielle de Siri mais également ce qu'elle fait de sa "notoriété" en aidant les personnes handicapées.

Susan Bennett : madame Siri

C'est une question que l'on ne se pose jamais et pourtant, oui, il y a bien une personne réelle derrière un assistant vocal. La voix (du moins l'intonation) qui répond à vos demandes via votre téléphone appartient bien à un humain et n'est pas une voix créée logiciellement.



Du côté d'Apple et de Siri, c'est une femme du nom de Susan Bennett qui est la voix féminine officielle de Siri aux USA. Il y a quelques années, elle avait d'ailleurs raconté qu'elle avait découvert cela par hasard et qu'elle n'était même pas au courant.

Depuis, Susan Bennett a décidé de se servir de sa petite notoriété autour de ce sujet pour faire des bonnes actions dont la dernière en date qui concerne les personnes handicapées.



En ce moment même, Bennett joue dans une publicité américaine pour le site UserWay et fait la promotion d'un système basé sur l'IA qui a pour but de rendre le quotidien de certaines personnes handicapées plus tranquille lorsqu'elles se rendent sur internet.



Explication de UserWay :

La prochaine mission de Susan est de défendre les centaines de millions de personnes exclues d'Internet. C'est pourquoi elle a choisi de faire sa toute première publicité mettant en vedette la voix de Siri, appelant à un Internet plus accessible.



La campagne se concentre sur la sensibilisation à l'accessibilité du Web et à mettre en lumière l'importance cruciale d'un Web inclusif. Avec 15% de la population mondiale ayant une sorte de handicap et le monde devenant rapidement numérique, l'accessibilité du Web est un problème de plus en plus important.

Dans cette publicité d'une minute que vous pouvez retrouver en fin d'article, Susan se balade dans la rue et renseigne des personnes, un peu comme Siri pourrait le faire. Derrière le côté amusant de la scène, le message passé réside dans le fait que la solution proposée par UserWay peut elle aussi aider certaines personnes au quotidien.



Pour l'expliquer rapidement, UserWay utilise l'intelligence artificielle pour détecter les problèmes d'accessibilité sur un site web et ensuite, modifier en temps réel le code source du site pour que cela change automatiquement.



Concrètement, UserWay indique aux sites web qu'en passant par eux, il suffit d'ajouter une seule ligne de code pour rendre le quotidien de ces personnes plus apaisé lorsqu'elles naviguent sur le net.

Le widget UserWay utilise l'IA pour identifier les problèmes d'accessibilité sur un site Web et modifie automatiquement le code du site en temps réel pour les résoudre. Le widget offre également diverses améliorations de convivialité et d'accessibilité telles qu'un contraste de couleur accru, des ajustements de la taille du texte et un lecteur d'écran intégré.

UserWay fait bien évidemment de la publicité pour sa paroisse mais nous rappelle surtout à quel point il est important d'intégrer tout le monde dans ce monde numérique qui ne cesse de prendre de plus en plus de place dans notre société.