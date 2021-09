MacOS 11.6 corrige la mise à jour et la restauration d'iPhone et d'iPad

Alban Martin

Apple a publié une nouvelle mise à jour aujourd'hui pour les utilisateurs de Mac exécutant macOS Big Sur. Au lieu d'un numéro comme macOS 11.6.1 ou similaire, la version s'appelle "Device Support Update" et apporte des correctifs pour s'assurer que la mise à jour et la restauration de l'iPhone et de l'iPad avec un Mac fonctionnent correctement.

Une mise à jour supplémentaire

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu Apple publier macOS 11.6 avec d'importants correctifs de sécurité pour deux failles qui pourraient avoir été activement exploitées dans la nature.

Cette fois, la nouvelle mise à jour se concentre sur les outils pour mettre à jour et restaurer les iPhone et iPad avec le Finder. Depuis Catalina, macOS ne passe plus par iTunes pour gérer les appareils branchés sur l'ordinateur.



Si vous ne la voyez pas déjà, la dernière mise à jour devrait apparaître bientôt dans Préférences Système > Mise à jour logicielle.



Les notes d'Apple sur la version indiquent simplement "Cette mise à jour garantit une mise à jour et une restauration appropriées pour les appareils iOS et iPadOS avec un Mac." Comptez un peu moins de 200 Mo à télécharger.