Apple publie de nouvelles ressources pour apprendre aux enfants à coder

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Apple dévoile de nouvelles ressources pour les élèves et les éducateurs du primaire, y compris un nouveau guide d'activité, À la portée de tous les jeunes élèves, cette nouveauté étend ses ressources de programme de codage de la maternelle au collège. Les éducateurs peuvent également essayer la nouvelle activité de conception d'applications inclusives d'une heure d'Apple pour initier les étudiants au monde du codage et du développement d'applications. En outre, les mises à jour de la populaire application "Pour l'école" prennent en charge les billets de sortie et permettent aux enseignants d'utiliser l'application sur leurs appareils personnels.



Apple veut apprendre aux enfants à coder

Susan Prescott, vice-présidente de l'éducation et du marketing d'entreprise d'Apple, a déclaré dans un communiqué :

Le codage et la conception d'applications sont des littératies essentielles - ces compétences aident les étudiants à penser de manière critique et créative, qu'ils soient développeurs d'applications ou non. Apple offre maintenant des ressources de codage aux apprenants de la maternelle au collège, et les met au défi de concevoir des applications étonnantes, inclusives et accessibles aux utilisateurs. Nos ressources et notre soutien aux éducateurs sont conçus pour préparer les étudiants à être les innovateurs de demain, qu'ils commencent tout juste ou qu'ils soient prêts à construire leurs premières applications.

Les concepteurs pédagogiques d'Apple travaillent aux côtés des professeurs pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage avec Swift, le langage de programmation puissant et open source d'Apple utilisé par les développeurs professionnels pour créer les applications les plus populaires au monde. En tant que nouveau guide d'activités supplémentaire au programme d'activité "Tout le monde" d'Apple et à l'application Swift Playgrounds, Everyone Can Code Early Learners aide les éducateurs et les familles à introduire le codage aux élèves dans leurs premières années, lorsque les apprenants développent pour la première fois des compétences en pensée computationnelle. Grâce à des activités engageantes et souvent hors écran, les apprenants de la maternelle à la troisième année discuteront, découvriront et joueront pour jeter les bases des concepts de codage de base à travers des matières telles que la science, l'art, la musique et l'éducation physique. Par exemple, une leçon sur les commandes de codage est enseignée par des mouvements de danse, et une activité sur les fonctions demande aux élèves de discuter des techniques calmantes étape par étape, se connectant à l'apprentissage émotionnel social.



Leticia Batista, Ed.D., enseignante de maternelle bilingue à l'école primaire McKinna à Oxnard, en Californie, a réagit :

Le code amène les étudiants sur un pied d'égalité, quelle que soit la langue qu'ils parlent à la maison, et aide à construire une communauté solide de résolveurs de problèmes. J'ai hâte de présenter à mes élèves Swift avec les activités artistiques et motrices engageantes et adaptées à l'âge dans Everyone Can Code Early Learners.

Pendant la Semaine européenne du code, du 9 au 24 octobre, et dans le cadre de la Semaine de l'enseignement de l'informatique, du 6 au 12 décembre 2021, Apple encourage les enseignants et leurs élèves à participer à une activité d'introduction à la conception d'applications inclusives. Cette nouvelle leçon d'Apple aide les enseignants à guider les étudiants tout au long d'une session d'une heure pour transformer leurs idées en applications en gardant à l'esprit l'inclusion et l'accessibilité. Le processus de conception d'applications aide les étudiants à identifier les problèmes qui leur tiennent à cœur, puis à planifier, prototyper et coder des solutions créatives. Il aide les élèves à réfléchir de manière critique à la façon de créer des applications inclusives pour tous et les prépare à être les innovateurs de demain.

Télécharger l'app gratuite Pour l’école