Apple lance des tutoriels pour apprendre à coder en Swift

Juste après avoir officialisé les dates de la WWDC 24, Apple a lancé cette semaine une nouvelle page web remplie de tutoriels pour les développeurs qui veulent apprendre les bases du développement sous Xcode, notamment avec les langages Swift et SwiftUI. Baptisée "Develop in Swift", la page web propose des guides montrant aux néophytes comment installer Xcode et démarrer leur premier projet pour iOS.

Des tutoriels pour coder en Swift

L'information a été publiée par Tim Sneath, responsable du marketing des outils de développement chez Apple, via le réseau X (ex Twitter) :

Nous annonçons aujourd'hui une nouvelle série de tutoriels pour les étudiants qui font leurs premiers pas dans le codage avec Swift et SwiftUI ! Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience préalable du codage pour utiliser ces tutoriels, qui constituent donc une excellente base de départ.

Comme l'explique la firme basée à Cupertino, les tutoriels sont "destinés à tous", même à ceux qui n'ont pas d'expérience préalable en matière de codage. En fait, ce sont surtout les nouveaux venus qui sont ciblés.



Les tutoriels montrent, étape par étape, comment télécharger et installer Xcode, créer un nouveau projet et surtout développer une application en utilisant les composants de base. C'est très simple, et donc accessible. Comme les nombreux exemples de codes déjà disponibles sur le site des développeurs Apple, tout est ici détaillé, étape par étape, avec une explication à gauche, le code à droite et un aperçu du résultat encore plus à droite. On défilant la page, les trois colonnes évoluent, parfait pour suivre le guide pas à pas. Tout en bas de chaque chapitre, un petit questionnaire permet de vérifier les connaissances acquises.



Si vous êtes déjà un développeur expérimenté en Swift / SwiftUI, vous pouvez passer votre chemin. Pour les autres, c'est une bonne entrée en matière.

Voici la table des matière de cette nouvelle page de tutoriels :

Explorer Xcode

Fondations SwiftUI Vues, structures et propriétés Mise en page et style Boutons et état Listes et champs de texte

Modélisation des données Modèles et persistance Edition des données et navigation Relations et requêtes

Informatique spatiale Fenêtres dans visionOS Volumes dans visionOS





On notera qu'Apple ne parle pas d'iPhone, d'iPad ou de Mac spécifiquement, mais l'entreprise propose un chapitre entier sur le Vision Pro. Avec le lancement prochain en Europe, on sent qu'Apple veut mettre le paquet sur son casque de réalité mixte. Vous pouvez accéder à la nouvelle page Develop in Swift du portail Apple Developer.