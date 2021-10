Un souci de décoloration de l’écran sur certains iPad mini 6

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

4



Les pépins s’accumulent, quelques jours seulement après la commercialisation de l'iPad mini 6. Si l’effet gelé constaté par plusieurs utilisateurs, nous y compris lors de notre test de l’iPad Mini 2021, est tout à fait normal pour Apple, en revanche, d’autres clients rencontrent de nouveaux problèmes avec l'écran LCD de 8,3 pouces - cette fois avec la décoloration et les distorsions.

Un problème matériel sur l’écran de l’iPad Mini 6

Comme le montre un partage sur Reddit, certaines unités de l'iPad mini de sixième génération peuvent présenter un dysfonctionnement de fabrication de l'écran LCD Liquid Retina de 8,3 pouces. Cet utilisateur a remarqué une certaine distorsion et décoloration lorsqu’il touche l’écran en orientation portrait.

Selon lui, les problèmes deviennent plus perceptibles lorsque iPadOS est réglé en mode sombre et lorsque l'utilisateur touche l'écran avec un peu plus de pression que d'habitude, par exemple lorsque vous appuyez longuement sur quelque chose.

J'ai eu mon iPad Mini 6 Wi-Fi 64 Go il y a environ une semaine et j'ai remarqué qu'il semble y avoir un problème de dégagement de l'écran LCD - si vous mettez votre mini en orientation verticale (avec le bouton d'alimentation en haut à droite), appuyez très légèrement sur l'écran et vous verrez une distorsion et une décoloration d'environ un pouce vers le bas et en haut à droite. Sur la plupart des modèles, cela se produira à trois endroits le long du haut de l'écran (lorsque vertical).

Ni une, ni deux, celui qui se nomme aromatic-coat5459 a été faire changer son appareil auprès d'Apple, mais en vain. Le nouvel iPad affiche le même problème. Un employé de l'Apple Store aurait même déclaré qu'il "ne serait pas surpris" si Apple annonçait un rappel de l'écran de l'iPad mini 6.

Jusqu'à présent, ce souci matériel ne parait pas très répandu, nous ne l’avons pas constaté sur notre modèle et les réponses sur le fil de discussion de Reddit se veut plutôt rassurant.



Les utilisateurs concernés peuvent apporter leur iPad mini 2021 dans un Apple Store ou un centre de réparation pour demander un remplacement, c’est la meilleure décision à prendre.

Avez-vous remarqué des problèmes avec l'écran de l'iPad mini 6 ?