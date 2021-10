Grid Studio : quand les produits Apple deviennent des oeuvres d'art

Guillaume Gabriel

En tant que grand amateur des produits de la Pomme depuis de nombreuses années, collectionnant certains d'entre eux, j'ai eu la bonne surprise de tomber sur une société donnant une seconde vie à certains appareils d'Apple. Grid Studio, c'est son nom, transforme d'anciens iPhone, Apple Watch ou iPod en de véritables oeuvres d'art.

Peut-être avez-vous déjà vu une de leurs publicités en surfant sur Internet, auquel cas les produits proposés vous ont certainement tapés dans l'oeil. Pour faire simple, l'équipe derrière la firme démonte les appareils mythiques de la firme de Cupertino pour en faire des cadres.

Grid Studio recycle des appareils Apple pour en faire des tableaux

Si vous êtes un adorateur des produits à la Pomme, ou même de certaines consoles, alors je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur le site web de Grid Studio. Le concept ? Ils désossent totalement les iPhone, iPod, Apple Watch ou encore GameBoy pour étaler les différentes pièces sur un fond blanc.



Des petites annotations viennent s'y greffer pour décrire les différentes pièces, ou en donnant des détails sur la pièce. De plus, on y retrouve une petite description de l'appareil, mais également une citation du grand Steve Jobs, et il faut bien l'avouer, le résultat est plutôt sympathique.



À ce jour, on retrouve des tableaux avec des iPhone 2G jusqu'à l'iPhone X, mais également l'Apple Watch Series 1, l'iPod Touch, la GameBoy, la GameBoy Color ou encore la PSP. Je tiens à remercier l'équipe de Grid Studio pour ce beau partenariat et je vous invite à vous rendre sur leur site officiel pour voir l'excellent travail qu'ils font ! Restez dans le coin !