iOS 15.0.2 disponible avec des corrections pour AirTag et MagSafe

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 15.0.2 et iPadOS 15.0.2 en vous rendant dans l'application Réglages, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour du logiciel.

Apple continue d'affiner et d'améliorer iOS 15 après sa mise à disposition du public le mois dernier : aujourd'hui, c'est iOS 15.0.2 qui est disponible pour tous les utilisateurs. Le numéro de build de la version d'aujourd'hui d'iOS 15.0.2 est 19A404. Voici les notes de mise à jour :

Après iOS 15.0.1, c'est donc au tour de iOS 15.0.2 de voir le jour avec à son bord des corrections de bogues, notamment du côté des AirTag et MagSafe

Alors que les nouvelles mises à jour majeures pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV sont disponibles depuis presque un mois, voilà qu'Apple continue de proposer des correctifs. Il faut dire que c'est habituel après la publication de grosses updates, l'adoption de masses permet de dénicher de premiers problèmes.

