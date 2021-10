Tile lance ses traqueurs 2022 et annonce "Ultra" avec UWB

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Tile, une entreprise qui fabrique des traqueurs connectés depuis un moment, bien avant les AirTags d'Apple, a introduit aujourd'hui une gamme actualisée d'appareils estampillés 2022 et de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de localiser plus facilement les objets perdus.

Les nouveautés de Tile en 2021

Le Tile Pro, le tracker le plus robuste de Tile avec une portée Bluetooth de 120 mètres, a été mis à jour avec un nouveau look de porte-clés. Tile dit que le Pro est conçu pour être fixé aux clés dès la sortie de la boîte, et qu'avec le porte-clés inclus, il peut également être utilisé avec des sacs et des sacs à main.

Les trackers Mate, Sticker et Slim de Tile ont tous été rafraîchis et disposent désormais d'une portée Bluetooth de 75 mètres, d'un anneau plus fort et d'une étanchéité IP67 améliorée. Le Mate a également reçu une mise à jour de conception et il dispose maintenant d'une autonomie de batterie de trois ans.

Pour localiser les appareils perdus, Tile met à jour son réseau "Lost and Found" avec la prise en charge des codes QR qui seront inclus au dos de chaque tracker d'objets. Si un objet perdu est trouvé, la personne peut scanner le code QR pour obtenir les coordonnées du propriétaire. Tous les trackers actualisés de Tile comprennent le code QR à l'exception de l'autocollant.



Apple dispose d'un système similaire qui permet à une personne qui la trouve un AirTag perdu d'être identifié, mais la solution d'Apple utilise la fonctionnalité NFC. Un AirTag perdu peut être scanné par un smartphone compatible NFC pour afficher les détails. Donc un iPhone ou un Android.

Pour lutter contre le suivi indésirable, Tile introduit une fonctionnalité "Scan and Secure" conçue pour permettre à toute personne disposant de l'application Tile de rechercher et de détecter les appareils Tile à proximité et de déterminer si un appareil inconnu est à proximité d'eux. Elle arrive aux utilisateurs d'Android et d'iOS début 2022.

Tile Ultra en 2022

Pour mieux concurrencer les AirTags, Tile prévoit l'année prochaine de lancer le Tile Ultra, un nouveau traqueur capable de tirer parti de la technologie Bluetooth et Ultra Wideband pour un suivi plus précis. Tile Ultra utilise la recherche "Point and Locate", qui permet aux utilisateurs de localiser leurs éléments à l'aide d'une interface de réalité augmentée, similaire au fonctionnement d'AirTags.

Lorsqu'il est jumelé à des iPhone dotés d'une puce U1, l'AirTag entre en mode de recherche de précision lorsqu'il est proche d'un appareil perdu. Le Tile Ultra fonctionnera de la même manière générale avec la recherche visuelle, et il sera compatible avec les iPhone et les smartphones Android.

Les nouveaux Tile Pro, Mate, Slim et Sticker de Tile sont au prix de 24,99€ (jusqu'à 99€) et peuvent être achetés sur le site de Tile ou chez des partenaires comme Amazon.